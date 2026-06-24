Frio em Minas: mais de 60 cidades estão sob alerta de queda de temperaturas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O inverno começou há três dias e Minas Gerais já enfrenta o segundo alerta de baixas temperaturas da semana nesta quarta-feira (24/6). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 62 municípios do Triângulo e do Sul do estado podem enfrentar queda de até 5°C.

Conforme o aviso amarelo, válido até o fim do dia, poderá haver declínio entre 3°C e 5°C em cidades dessas regiões. Embora o órgão tenha emitido o comunicado de frio, há baixo risco à saúde.

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, Minas deve enfrentar uma onda de frio até sexta (26/6). O fenômeno é impulsionado pelo avanço de uma intensa massa de ar polar que marcou o início do inverno no Brasil e provoca queda acentuada das temperaturas.

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Ainda de acordo com o Climatempo, a massa de ar frio será ampla e persistente, com potencial para atingir grande parte do Centro-Sul do país. A previsão indica que o período mais frio deve ocorrer até esta quinta-feira (25/6), quando o ar polar estará mais consolidado sobre o Sudeste. A partir do fim de semana, as temperaturas tendem a subir gradualmente.

Como se proteger do frio?

Hidrate-se;

Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele; se necessário, use hidratante;

Faça atividades físicas utilizando agasalho;

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar a propagação de doenças respiratórias, típicas desta época do ano;

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Quais cidades serão afetadas?