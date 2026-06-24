Assine
overlay
Início Gerais
BAIXAS TEMPERATURAS

Frio em Minas: mais de 60 cidades estão sob alerta de queda de temperaturas

Estação mais gelada do ano começou no domingo (21/6), e Minas já enfrenta segundo alerta de declínio de temperaturas em algumas cidades

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
24/06/2026 12:51

compartilhe

SIGA
×
Inverno na capital mineira
Inverno começou no domingo (21/6) e Minas já teve dois alertas de baixas temperaturas crédito: Leandro Couri/EM

O inverno começou há três dias e Minas Gerais já enfrenta o segundo alerta de baixas temperaturas da semana nesta quarta-feira (24/6). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 62 municípios do Triângulo e do Sul do estado podem enfrentar queda de até 5°C.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Conforme o aviso amarelo, válido até o fim do dia, poderá haver declínio entre 3°C e 5°C em cidades dessas regiões. Embora o órgão tenha emitido o comunicado de frio, há baixo risco à saúde.

Leia Mais

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, Minas deve enfrentar uma onda de frio até sexta (26/6). O fenômeno é impulsionado pelo avanço de uma intensa massa de ar polar que marcou o início do inverno no Brasil e provoca queda acentuada das temperaturas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda de acordo com o Climatempo, a massa de ar frio será ampla e persistente, com potencial para atingir grande parte do Centro-Sul do país. A previsão indica que o período mais frio deve ocorrer até esta quinta-feira (25/6), quando o ar polar estará mais consolidado sobre o Sudeste. A partir do fim de semana, as temperaturas tendem a subir gradualmente.

Como se proteger do frio?

  • Hidrate-se;
  • Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele; se necessário, use hidratante;
  • Faça atividades físicas utilizando agasalho;
  • Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar a propagação de doenças respiratórias, típicas desta época do ano;
  • Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Quais cidades serão afetadas?

  • Água Comprida
  • Albertina
  • Andradas
  • Araporã
  • Arceburgo
  • Bom Repouso
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Bueno Brandão
  • Cachoeira Dourada
  • Caldas
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Campina Verde
  • Campo Florido
  • Canápolis
  • Capinópolis
  • Carneirinho
  • Centralina
  • Comendador Gomes
  • Conceição das Alagoas
  • Conquista
  • Consolação
  • Córrego do Bom Jesus
  • Delta
  • Estiva
  • Extrema
  • Fronteira
  • Frutal
  • Gonçalves
  • Guaranésia
  • Guaxupé
  • Gurinhatã
  • Ibitiúra de Minas
  • Inconfidentes
  • Ipiaçu
  • Ipuiúna
  • Itamogi
  • Itapagipe
  • Itapeva
  • Ituiutaba
  • Iturama
  • Jacutinga
  • Limeira do Oeste
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Santo de Minas
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Ouro Fino
  • Paraisópolis
  • Pirajuba
  • Planura
  • Poços de Caldas
  • Prata
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Vitória
  • São Francisco de Sales
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Tomás de Aquino
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Tupaciguara
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • União de Minas
  • Veríssimo

Tópicos relacionados:

clima frio inverno2026 meteorologia minas-gerais previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay