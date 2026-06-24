PBH define regras para abordagens a pessoas em situação de rua; veja quais

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Uma portaria publicada pela Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (24/6), estabelece regras para a atuação da Guarda Municipal da capital durante abordagens a pessoas em situação de rua.

Entre as determinações está a proibição expressa do recolhimento de bens pessoais dessa população, por integrantes da Guarda Municipal de BH. A exceção ocorre quando forem encontrados objetos que possam caracterizar algum crime.

Outra regra estabelece que ações que envolvam pessoas em situação de rua só possam ocorrer com planejamento, a devida autorização e o envolvimento dos demais órgãos da Administração Pública Municipal, tais como Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Secretaria Municipal de Política Urbana, Procuradoria Geral do Município e Superintendência de Limpeza Urbana.

Além disso, todo agente que participar das abordagens deverá, obrigatoriamente, usar câmeras corporais, as chamadas “bodycam”, durante toda a ação.

A portaria também determina que toda abordagem deve ser formalmente registrada em documento próprio, depois do término da operação e informada para a Central de Coordenação Geral (CECOGE), que deve ser comunicada, imediatamente de seu início e término.

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Em caso de flagrante delito, devidamente comprovados, o agente responsável deverá acionar a Central de Coordenação Geral (CECOGE), que orientará o comparecimento de supervisão local, e dará orientações sobre os encaminhamentos necessários para o encerramento da ocorrência.