Assine
overlay
Início Gerais
ATROPELAMENTO

BH: homem em situação de rua é atropelado no Anel Rodoviário

Vítima foi encontrada com sinais de traumatismo cranioencefálico e foi encaminhada ao Hospital João XXIII

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
23/06/2026 15:58 - atualizado em 23/06/2026 16:01

compartilhe

SIGA
×
A condutora do veículo não se feriu
A condutora do veículo não se feriu crédito: CBMMG

Um homem em situação de rua, com idade aparente de 40 anos, ficou gravemente ferido após ser atropelado na tarde desta terça-feira (23/6). O acidente foi registrado no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a ocorrência foi registrada sobre o viaduto São Francisco, na Região da Pampulha.

Leia Mais

Os bombeiros e a polícia militar se deslocaram até o local e constataram que a vítima teve traumatismo cranioencefálico com sinais de forte impacto na cabeça e rebaixamento de consciência. O Samu foi acionado, e a vítima encaminhada para o Hospital João XXIII. A perícia da Polícia Civil também atende a ocorrência.

A condutora de 28 anos que dirigia o veículo da marca VW Polo — que atingiu o homem, não se feriu. A guarnição policial controla o trânsito na região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. 

Tópicos relacionados:

anel-rodoviario

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay