BH: homem em situação de rua é atropelado no Anel Rodoviário

Um homem em situação de rua, com idade aparente de 40 anos, ficou gravemente ferido após ser atropelado na tarde desta terça-feira (23/6). O acidente foi registrado no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a ocorrência foi registrada sobre o viaduto São Francisco, na Região da Pampulha.

Os bombeiros e a polícia militar se deslocaram até o local e constataram que a vítima teve traumatismo cranioencefálico com sinais de forte impacto na cabeça e rebaixamento de consciência. O Samu foi acionado, e a vítima encaminhada para o Hospital João XXIII. A perícia da Polícia Civil também atende a ocorrência.

A condutora de 28 anos que dirigia o veículo da marca VW Polo — que atingiu o homem, não se feriu. A guarnição policial controla o trânsito na região.

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As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.