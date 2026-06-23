Homem que jogou ex do Rola-Moça é transferido de presídio em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, suspeito de jogar a ex-companheira de um penhasco no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, deixou o presídio de Várzea da Palma e foi encaminhado para o Presídio Inspetor José Martinho Drumond. A transferência foi publicada nesta terça-feira (23/6) no Diário Oficial do Estado (DOE).

Silvanildo é acusado de tentar matar a diarista Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, de 41 anos, em 25 de maio. Segundo a Polícia Civil (PCMG), ele responde por tentativa de feminicídio e estupro. Ana Cláudia passou mais de 24 horas ferida na mata após ser empurrada de uma altura entre 40 e 50 metros na Serra do Rola-Moça, entre Brumadinho e Belo Horizonte.

Ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) na manhã do dia seguinte e levada ao Hospital João XXIII, em BH. Depois, foi transferida para o Hospital Metropolitano Odilon Behrens, recebendo alta dois dias depois.

A imagem da alta hospitalar foi compartilhada nas redes sociais pela filha da vítima, Thaine Eloisa. Na publicação, Ana Cláudia aparecia sentada em um sofá, ainda com ferimentos no rosto, acompanhada da mensagem: "Te amo".

Prisão do autor

Silvanildo Amâncio de Araújo confessou ter jogado a vítima do penhasco quando foi preso em flagrante, em 26 de maio. A PCMG informou, no dia seguinte, que ele foi preso pelos crimes de estupro e feminicídio tentado. Ele teve a prisão convertida em preventiva. A decisão foi da juíza Renata Nascimento Borges, da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Brumadinho. O suspeito foi encaminhado ao presídio de Pirapora, no Norte do estado.

De acordo com a polícia, Silvanildo não superou o término da relação com Ana Cláudia, com quem foi casado por 12 anos. Ele a sequestrou na segunda-feira, a agrediu e a levou para o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, onde a jogou de uma altura aproximada de 50 metros. Antes disso, ele a obrigou a fazer sexo oral.

Segundo o suspeito, ele percebeu que Ana Cláudia estava viva depois de jogá-la e tentou ir até ela, mas, devido às irregularidades do penhasco e à vegetação, ele desistiu e fugiu. O homem viajou a noite toda até chegar a Corinto, no Norte de Minas, onde dormiu dentro do próprio carro.

Na manhã do dia 26, ele foi para Várzea da Palma, na mesma região, onde foi preso às margens da MGC-469, próximo a um supermercado. De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o homem foi monitorado visualmente enquanto caminhava pela via e foi abordado. Ele confirmou sua identidade e a autoria do crime.

Os policiais encontraram várias facas, o canivete utilizado para ameaçar a vítima, roupas e um celular embalado em papel-alumínio – prática frequentemente utilizada por criminosos na tentativa de dificultar rastreamentos via GPS. Segundo a PMMG, isso indica que ele tinha premeditado o crime.

O sequestro

Ana Cláudia foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar na manhã do dia 26 de maio. Ela foi encontrada se segurando em uma árvore, o que indica uma queda entre 40 e 50 metros de altura. A mulher virou a noite entre os mirantes do Morro dos Veados e do Planeta.

Os militares informaram que Ana Cláudia foi localizada em uma região de mata de difícil acesso, o que exigiu uma operação especializada para aproximação e retirada segura. A aeronave Arcanjo foi mobilizada com equipe médica para auxiliar no resgate e transportar a mulher ao Hospital João XXIII.

Ana Cláudia é natural de Janaúba, no Norte de Minas. Ela deixou a cidade e passou a morar em Belo Horizonte, onde conheceu o ex-companheiro, que é proveniente da Bahia.

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