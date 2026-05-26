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RESGATE

Mulher é encontrada a mais de 30km do local de sequestro

Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, de 41 anos, passou a noite pendurada em uma árvore na Serra do Rola-Moça após ser agredida e ameaçada de morte pelo ex

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Quéren Hapuque
Melissa Souza
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Quéren Hapuque
Repórter
Melissa Souza
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Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
26/05/2026 17:16 - atualizado em 26/05/2026 17:58

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Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso
Resgate de Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de tentativa de feminicídio. Ex-companheiro, suspeito de agredir e jogar ela da Serra do Rola-Moça, na Grande BH, foi preso crédito: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press

Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, de 41 anos, foi encontrada na tarde desta terça-feira (26/5) a cerca de 31 quilômetros do local onde teria sido sequestrada pelo ex-companheiro, em Belo Horizonte (MG). A vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros em uma área de difícil acesso entre o Mirante do Planeta e o Mirante Morro dos Veados, na Serra do Rola-Moça, em Nova Lima, na Grande BH, depois de passar a noite pendurada em uma árvore após ser jogada de um penhasco.

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Segundo a Polícia Militar, Ana Cláudia foi vista pela última vez na manhã de segunda-feira (25/5), quando deixou a filha de 9 anos na Escola Estadual Olívia Pinto, na Rua Guacira, nº 92, no Bairro Novo Glória, na Região Noroeste da capital, como fazia diariamente, antes de seguir para o trabalho na Região do Barreiro.

Horas depois, familiares receberam informações de que ela havia sido levada pelo ex-companheiro para a Serra do Rola-Moça, onde era ameaçada de morte.

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Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram o momento em que a vítima é retirada do penhasco com auxílio da aeronave Arcanjo. Apesar da violência sofrida, Ana Cláudia estava consciente, orientada e conseguia conversar com os socorristas no momento do resgate.

De acordo com uma prima da vítima, que preferiu não se identificar, Ana Cláudia sofreu diversas agressões físicas durante o trajeto até a serra. Conforme o relato, o suspeito, Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, teria espancado a mulher repetidas vezes enquanto a levava para o local. A cada agressão, ele dizia: "Aqui você não está pronta para morrer’”, contou a familiar.

Ainda segundo a prima, as agressões continuaram até que Ana Cláudia foi empurrada de um penhasco. A vítima caiu cerca de 40 metros morro abaixo até conseguir se segurar em uma árvore, onde permaneceu durante toda a noite, com medo de ser encontrada novamente pelo agressor.

Ela apresentava escoriações nas costas, no rosto e em outras partes do corpo, além de sinais de desgaste físico após passar horas exposta ao frio e sem água. Mesmo ferida, conseguiu resistir até ser localizada pelas equipes de resgate na tarde desta terça-feira (26/5).

Segundo o tenente Geraldo Silveira, copiloto da aeronave Arcanjo, a primeira avaliação médica descartou indícios de fraturas graves. “Essa vítima está recebendo os primeiros cuidados. A princípio, a gente descartou qualquer tipo de fratura. Nós vamos encaminhar essa vítima ao Hospital João XXIII para receber todo o aparato necessário”, afirmou.

O militar explicou que o Corpo de Bombeiros foi acionado após informações de que uma mulher vítima de uma possível tentativa de feminicídio estaria na região do mirante da Serra do Rola-Moça desde a noite anterior. Equipes terrestres localizaram o ponto onde Ana Cláudia estava e, em seguida, operadores aerotáticos a retiram em segurança.

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O suspeito foi preso pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (26/5), no Bairro Pindorama, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

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