Mulher é encontrada a mais de 30km do local de sequestro

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, de 41 anos, foi encontrada na tarde desta terça-feira (26/5) a cerca de 31 quilômetros do local onde teria sido sequestrada pelo ex-companheiro, em Belo Horizonte (MG). A vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros em uma área de difícil acesso entre o Mirante do Planeta e o Mirante Morro dos Veados, na Serra do Rola-Moça, em Nova Lima, na Grande BH, depois de passar a noite pendurada em uma árvore após ser jogada de um penhasco.

Segundo a Polícia Militar, Ana Cláudia foi vista pela última vez na manhã de segunda-feira (25/5), quando deixou a filha de 9 anos na Escola Estadual Olívia Pinto, na Rua Guacira, nº 92, no Bairro Novo Glória, na Região Noroeste da capital, como fazia diariamente, antes de seguir para o trabalho na Região do Barreiro.

Horas depois, familiares receberam informações de que ela havia sido levada pelo ex-companheiro para a Serra do Rola-Moça, onde era ameaçada de morte.

Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram o momento em que a vítima é retirada do penhasco com auxílio da aeronave Arcanjo. Apesar da violência sofrida, Ana Cláudia estava consciente, orientada e conseguia conversar com os socorristas no momento do resgate.

De acordo com uma prima da vítima, que preferiu não se identificar, Ana Cláudia sofreu diversas agressões físicas durante o trajeto até a serra. Conforme o relato, o suspeito, Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, teria espancado a mulher repetidas vezes enquanto a levava para o local. A cada agressão, ele dizia: "Aqui você não está pronta para morrer’”, contou a familiar.

Ainda segundo a prima, as agressões continuaram até que Ana Cláudia foi empurrada de um penhasco. A vítima caiu cerca de 40 metros morro abaixo até conseguir se segurar em uma árvore, onde permaneceu durante toda a noite, com medo de ser encontrada novamente pelo agressor.

Ela apresentava escoriações nas costas, no rosto e em outras partes do corpo, além de sinais de desgaste físico após passar horas exposta ao frio e sem água. Mesmo ferida, conseguiu resistir até ser localizada pelas equipes de resgate na tarde desta terça-feira (26/5).

Segundo o tenente Geraldo Silveira, copiloto da aeronave Arcanjo, a primeira avaliação médica descartou indícios de fraturas graves. “Essa vítima está recebendo os primeiros cuidados. A princípio, a gente descartou qualquer tipo de fratura. Nós vamos encaminhar essa vítima ao Hospital João XXIII para receber todo o aparato necessário”, afirmou.

O militar explicou que o Corpo de Bombeiros foi acionado após informações de que uma mulher vítima de uma possível tentativa de feminicídio estaria na região do mirante da Serra do Rola-Moça desde a noite anterior. Equipes terrestres localizaram o ponto onde Ana Cláudia estava e, em seguida, operadores aerotáticos a retiram em segurança.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito foi preso pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (26/5), no Bairro Pindorama, na Região Noroeste de Belo Horizonte.