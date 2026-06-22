PC prende homem que ameaçou estuprar a companheira e matar o filho dela

Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) resultou na prisão de um homem, de 42 anos, na última sexta-feira (19/6), em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Ele é suspeito de cometer atos de violência doméstica contra a própria companheira, de 40 anos, e o filho dela, de 12.

Durante uma briga, o suspeito teria exigido que a mulher tivesse relações sexuais com ele, mesmo contra a vontade dela. No mesmo episódio, o homem ainda teria ameaçado matar o adolescente. À polícia, a vítima afirmou que já havia sido agredida pelo companheiro anteriormente.

De acordo com a delegada Ariane Pimenta, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Juatuba, responsável pelo caso, a vítima relatou ser casada há quatro anos com o suspeito. O inquérito policial foi instaurado para apurar a prática dos crimes de violência psicológica e vias de fato.

"A mulher contou que, após consumirem bebida alcoólica, o companheiro ficou agressivo", explicou a delegada. "Diante da recusa e de ameaças de agressão física caso retornasse, ela fugiu de casa", complementou. A Deam de Juatuba contou com o apoio operacional da 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade.

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Após o depoimento da vítima na Deam, foi feito o pedido de medida protetiva de urgência para a vítima, e representada pela prisão do suspeito, que foi detido no local de trabalho. Segundo a PCMG, a investigação será concluída nos próximos dias.