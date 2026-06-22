PC prende homem que ameaçou estuprar a companheira e matar o filho dela
Suspeito foi detido no local de trabalho; vítima afirmou que já havia sido agredida pelo companheiro anteriormente
compartilheSIGA
Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) resultou na prisão de um homem, de 42 anos, na última sexta-feira (19/6), em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Ele é suspeito de cometer atos de violência doméstica contra a própria companheira, de 40 anos, e o filho dela, de 12.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Mulher trans é morta a facadas em bar de cidade mineira
- MG: homem é preso por invadir casa da ex, agredi-la e ameaçá-la de morte
- Homem é preso por decapitar a própria mãe em BH
Durante uma briga, o suspeito teria exigido que a mulher tivesse relações sexuais com ele, mesmo contra a vontade dela. No mesmo episódio, o homem ainda teria ameaçado matar o adolescente. À polícia, a vítima afirmou que já havia sido agredida pelo companheiro anteriormente.
Leia Mais
De acordo com a delegada Ariane Pimenta, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Juatuba, responsável pelo caso, a vítima relatou ser casada há quatro anos com o suspeito. O inquérito policial foi instaurado para apurar a prática dos crimes de violência psicológica e vias de fato.
"A mulher contou que, após consumirem bebida alcoólica, o companheiro ficou agressivo", explicou a delegada. "Diante da recusa e de ameaças de agressão física caso retornasse, ela fugiu de casa", complementou. A Deam de Juatuba contou com o apoio operacional da 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Após o depoimento da vítima na Deam, foi feito o pedido de medida protetiva de urgência para a vítima, e representada pela prisão do suspeito, que foi detido no local de trabalho. Segundo a PCMG, a investigação será concluída nos próximos dias.