Tio é preso por se masturbar em carro com as sobrinhas no Norte de Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem, de idade não divulgada, foi preso por se masturbar e assistir pornografia ao lado de duas sobrinhas dentro de um carro estacionado em um supermercado na cidade de São Francisco, no Norte de Minas Gerais, neste domingo (21/6).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem confessou que estava assistindo vídeos pornográficos dentro do veículo, mas negou que estivesse se masturbando. Quando o suspeito entregou o celular aos policiais, foi possível identificar a pornografia.

Uma mulher testemunhou o caso e disse aos militares que viu o homem se masturbando no banco do passageiro do veículo, enquanto as duas meninas estavam em pé observando. Quando ela se aproximou do carro, o homem rapidamente fechou o zíper da calça. Um fiscal do estabelecimento confirmou que a mulher acompanhou a cena e que ficou nervosa.

Ao chegar no supermercado, a PM encontrou as meninas sendo amparadas por funcionários e outras pessoas, inclusive uma professora delas. Conforme imagens de câmera de segurança, o carro chega às 12h28 e o motorista desce, deixando o suspeito com as meninas. A testemunha aparece ao lado do carro às 12h47 e, em seguida, outras pessoas também se aproximam.

Segundo o motorista do carro, ele estava na região com o suspeito, quando o irmão dele e pai das meninas pediu que eles pegassem as crianças na casa de uma tia e as levassem para casa, na zona rural da cidade. O condutor contou ainda que parou no supermercado para comprar refrigerantes.

As crianças foram acolhidas pela professora delas até a chegada do pai, que disse à PM que tentou chamar um táxi para levar as filhas, mas não conseguiu. Por isso, pediu ao motorista para levar as menores, mediante pagamento de R$ 15, já que ele estaria na cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O tio das meninas foi preso em flagrante, levado ao hospital e, posteriormente, conduzido à delegacia.

