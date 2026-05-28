Homem se masturbando persegue jovem na Grande BH

Um homem perseguiu uma jovem e se masturbou em local público na noite de terça-feira (26/5). O caso aconteceu no Bairro Jardim Riacho das Pedras, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito foi preso na quarta-feira (27/5) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem, Mirella Andreza de 18 anos, voltava da academia e foi seguida por um homem magro, de 1,70 metro, vestindo calça cinza e camisa vermelha. As imagens das câmeras de segurança nos arredores mostram o sujeito tocando as partes íntimas em movimentos semelhantes a uma masturbação. A jovem não nota a presença dele.

O sujeito consegue entrar no prédio da vítima aproveitando-se dos segundos de intervalo antes do travamento do portão. Ele circula por várias ruas do prédio atrás da mulher, chega a forçar a porta de entrada do bloco onde ela mora. Em seguida encontra-se com o síndico que tenta identificá-lo. Ao ser questionado se procurava alguém, ele foge.

A jovem gravou um depoimento nas redes sociais chorando e indignada com a situação. "Eu estou desesperada. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Ai, meu Deus! Que nojo! Gente eu não fiz nada. O homem me seguiu na rua. Ele estava se masturbando atrás de mim, gente. Eu não estou acreditando nisso! Eu faço de tudo para ter o máximo de atenção. O cara entrou aqui no prédio e eu não vi".

Em outro depoimento, a jovem conta que está recebendo denúncias de outras mulheres que também foram perseguidas pelo homem.

As imagens das câmeras de segurança ajudaram na identificação do homem, que foi localizado e preso.

O crime foi reportado na Central Estadual de Plantão Digital e o homem foi conduzido para a 4ª Delegacia de Polícia de Contagem, onde foi ouvido e preso em flagrante por importunação sexual. A investigação prossegue para a completa apuração dos fatos.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima