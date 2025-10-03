Polícia prende homem que teria se masturbado na frente de adolescente

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem, procurado desde o último dia 26 de setembro, por perseguir uma adolescente, de 13 anos e se masturbado no meio da rua, foi preso pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (3/10), no Bairro Salgado Filho, na zona oeste de Belo Horizonte.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, no dia do registro feito pela vítima e sua família, o suspeito é um homem pardo, de aproximadamente 1,80m de altura, vestindo camisa preta, calça jeans azul, usando tênis e boné pretos, sendo que neste estava escrito “Pádua”.

A adolescente contou, na ocasião, que retornava da escola para casa, quando deparou com o homem na rua vindo em sentido contrário. Ao se aproximar dela, teria arrancado o pênis fora da calça e começado a se masturbar.

Apavorada, a adolescente apertou o passo e atravessou a rua. Um pouco mais à frente, olhou para trás, mas não viu mais o homem. Seguiu então para casa.

E qual não foi a sua surpresa ao dobrar a esquina do quarteirão onde mora. Lá estava, novamente, o homem, quase em frente à sua casa. Ela saiu correndo e entrou numa pizzaria, onde pediu ajuda ao proprietário, que a acompanhou até em casa.

Testemunhas contaram que o suspeito fugiu numa motocicleta, com um baú azul.

Um levantamento feito pela polícia aponta que, pelo modus operandi, o homem seria suspeito de pelo menos mais três casos semelhantes, um deles, no Bairro da Graça. A PM tem uma filmagem deste caso.