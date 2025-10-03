Assine
overlay
Início Gerais
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Polícia prende homem que teria se masturbado na frente de adolescente

Homem é suspeito de ter cometido pelo menos outros três crimes semelhantes

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
03/10/2025 19:34

compartilhe

SIGA
x
As polícias Civil e militar trabalham em conjunto para encontrar o
As polícias Civil e militar trabalham em conjunto para encontrar o suspeito crédito: PCMG

Um homem, procurado desde o último dia 26 de setembro, por perseguir uma adolescente, de 13 anos e se masturbado no meio da rua, foi preso pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (3/10), no Bairro Salgado Filho, na zona oeste de Belo Horizonte.

Leia Mais

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, no dia do registro feito pela vítima e sua família, o suspeito é um homem pardo, de aproximadamente 1,80m de altura, vestindo camisa preta, calça jeans azul, usando tênis e boné pretos, sendo que neste estava escrito “Pádua”.

A adolescente contou, na ocasião, que retornava da escola para casa, quando deparou com o homem na rua vindo em sentido contrário. Ao se aproximar dela, teria arrancado o pênis fora da calça e começado a se masturbar.

Apavorada, a adolescente apertou o passo e atravessou a rua. Um pouco mais à frente, olhou para trás, mas não viu mais o homem. Seguiu então para casa.

E qual não foi a sua surpresa ao dobrar a esquina do quarteirão onde mora. Lá estava, novamente, o homem, quase em frente à sua casa. Ela saiu correndo e entrou numa pizzaria, onde pediu ajuda ao proprietário, que a acompanhou até em casa.

Testemunhas contaram que o suspeito fugiu numa motocicleta, com um baú azul.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Um levantamento feito pela polícia aponta que, pelo modus operandi, o homem seria suspeito de pelo menos mais três casos semelhantes, um deles, no Bairro da Graça. A PM tem uma filmagem deste caso.

Tópicos relacionados:

homem meio preso rua

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay