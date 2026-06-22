Mulher trans é morta a facadas em bar de cidade mineira

Uma mulher trans foi morta a facadas em um bar na região central de Piracema, no Centro-Oeste de Minas, na madrugada de domingo (21/6). De acordo com testemunhas, Bianca Narrara de Morais, de 31 anos, confraternizava com amigos no estabelecimento, quando o autor desferiu golpes de arma branca na vítima.

As polícias Militar (PMMG) e Civil (PCMG) foram acionadas para prestar o atendimento na ocorrência.

A PCMG informou que apura os fatos ocorridos no local. Eles indicaram que a perícia esteve na cena do crime e fez os trabalhos de investigação. O corpo da vítima foi encaminhado ao Posto Médico-Legal da região para que exames fossem feitos.

Foi instaurado um inquérito policial para apurar a autoria e as possíveis motivações e as circunstâncias do crime.

O corpo de Bianca foi velado e enterrado nesse domingo no cemitério na Zona Rural de Piracema, local onde o pai e a mãe dela foram sepultados.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice