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VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

MG: homem é preso por invadir casa da ex, agredi-la e ameaçá-la de morte

Polícia Militar prendeu o homem na porta da casa da vítima, que foi agredida e ameaçada com um revólver. Caso aconteceu em Governador Valadares

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
21/06/2026 20:36

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Polícia Militar prendeu o suspeito e apreendeu revólver e munições crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Um homem de 27 anos foi preso depois de invadir a casa da ex-mulher, agredi-la e ameaçá-la de morte com um revólver em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na manhã deste domingo (21/6).

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De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher de 24 anos havia registrado uma ocorrência contra o ex-parceiro. Quando os policiais passaram pela residência no Bairro Jardim do Trevo, encontraram a vítima pedindo socorro.

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Ela relatou aos policiais que o homem bateu nela e que estava no quintal da casa naquele momento. Além disso, contou que eles estavam separados e têm três filhos.

O agressor foi abordado e, com ele, foi encontrado um revólver calibre 38 da marca Taurus, carregado com seis cartuchos intactos. Também foram apreendidos dois celulares.

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O ex-casal foi encaminhado ao hospital, pois estavam machucados, e depois foi encaminhado à delegacia.

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