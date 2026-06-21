MG: homem é preso por invadir casa da ex, agredi-la e ameaçá-la de morte
Polícia Militar prendeu o homem na porta da casa da vítima, que foi agredida e ameaçada com um revólver. Caso aconteceu em Governador Valadares
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Um homem de 27 anos foi preso depois de invadir a casa da ex-mulher, agredi-la e ameaçá-la de morte com um revólver em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na manhã deste domingo (21/6).
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De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher de 24 anos havia registrado uma ocorrência contra o ex-parceiro. Quando os policiais passaram pela residência no Bairro Jardim do Trevo, encontraram a vítima pedindo socorro.
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Ela relatou aos policiais que o homem bateu nela e que estava no quintal da casa naquele momento. Além disso, contou que eles estavam separados e têm três filhos.
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O agressor foi abordado e, com ele, foi encontrado um revólver calibre 38 da marca Taurus, carregado com seis cartuchos intactos. Também foram apreendidos dois celulares.
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O ex-casal foi encaminhado ao hospital, pois estavam machucados, e depois foi encaminhado à delegacia.