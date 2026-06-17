Homem que espancou ex-noiva em salão tem prisão convertida para preventiva

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A Justiça converteu em preventiva a prisão de Marco Aurélio Salvino Pinto, de 41 anos, preso em flagrante desde segunda-feira (15/6) por espancar brutalmente a ex-noiva dentro de um salão de beleza no Bairro Jardim Montanhês, na Região Noroeste de Belo Horizonte. A decisão foi tomada em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (17/6).

A vítima é Solange Ribeiro Azevedo, de 37 anos, que foi estrangulada e atacada com vários socos e chutes. Ela ficou com várias marcas da violência, como hematomas no pescoço provocados por esganadura, além de outros ferimentos. As agressões foram registradas por câmeras de vigilância.

Na decisão, o juiz de direito Antônio Francisco Gonçalves destacou a "gravidade concreta dos fatos apurados" e considerou que Marco Aurelio Salvino Pinto já havia desrespeitado medidas protetivas solicitadas pela mesma vítima.

Ainda de acordo com o magistrado, a dinâmica dos fatos 'exige atuação estatal firme e eficaz'. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG) informou que o homem deu entrada no Ceresp Gameleira, no bairro de mesmo nome, na Região Oeste de Belo Horizonte.

Relembre o caso

Solange fazia luzes no cabelo quando foi surpreendida pelo ex-noivo. De acordo com ela, a amiga cabeleireira havia saído para comprar um lanche quando o homem entrou no estabelecimento. Após espancar a ex-noiva até fazê-la perder a consciência, Marco Aurélio chegou a colocá-la no banco traseiro do carro dela e, ao fechar a porta do veículo, ainda a atingiu na cabeça.

O agressor só não conseguiu raptá-la porque, ao retornar ao salão, a cabeleireira percebeu a cena, gritou por socorro e conseguiu chamar a atenção de uma viatura que passava pelo local. Com a chegada dos militares, o homem tentou fugir correndo, mas foi alcançado e preso em flagrante.

A mulher foi socorrida e levada ao Hospital Odilon Behrens. Segundo os policiais, ela não conseguia falar nem permanecer em pé devido ao estado em que se encontrava e relatava dores no pescoço, cabeça, rosto, coluna cervical, lombar e pernas. A vítima também apresentava marcas de esganadura no pescoço, hematomas e ferimentos provocados por socos e chutes.

Em depoimento à PM, Marco Aurélio relatou que estava em uma oficina quando recebeu uma ligação da ex para tratar de um acerto financeiro envolvendo uma dívida de R$ 20 mil, o que foi contestado pela vítima. Ele afirmou que a mulher disse não ter condições de quitar a dívida e informou o endereço onde estava para que ele resolvesse a situação "do jeito que quisesse".

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Ainda segundo o depoimento, o homem disse que foi até o local, um salão de beleza, e os dois iniciaram uma discussão. Ainda de acordo com o relato do suspeito, ele perdeu o controle durante a discussão, retirou a mulher à força do salão, a jogou no chão e passou a agredi-la com socos, chutes e esganadura até que ela desmaiasse.