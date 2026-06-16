'De hoje não passa', disse homem que agrediu ex-noiva em salão de BH

A mulher de 37 anos que foi brutalmente agredida pelo ex-noivo dentro de um salão de beleza no Bairro Jardim Montanhês, na Região Noroeste de Belo Horizonte, recebeu alta hospitalar na manhã desta terça-feira (16/6). Solange Ribeiro Azevedo estava internada no Hospital Odilon Behrens desde que foi atacada na segunda-feira (15/6). Ao deixar a unidade pediu justiça para que o suspeito, Marco Aurélio Salvino Pinto, de 46 anos, preso em flagrante pela Polícia Militar (PMMG), permaneça detido.

"Agora estou sentindo muita dor. Minha cabeça está a mil por hora, sem conseguir pensar em muita coisa. Nesse momento, só quero justiça para que ele fique lá (preso) e não saia de jeito algum", afirmou Solange em entrevista à TV Globo.

Ao relembrar o ataque para a emissora, a vítima contou que estava fazendo luzes no cabelo quando foi surpreendida pelo ex-noivo. Segundo ela, a amiga cabeleireira havia saído para comprar um lanche quando o homem entrou no estabelecimento. “Na hora que ele entrou, ele só virou para mim e falou ‘de hoje não passa’, e já me pegou por trás e começou a me enforcar”, relatou.

Solange relatou que perdeu a consciência durante a agressão e que chegou a despertar por alguns instantes antes de ser estrangulada novamente.

"No primeiro enforcamento eu desmaiei e não vi nada. Na hora que consegui abrir o meu olho um pouquinho vi que ele estava arrumando as coisas, mas não deu pra ver direito. Quando ele colocou a mão no meu nariz e viu que eu estava respirando, ele me estrangulou de novo. Ai depois disso eu não vi mais nada", disse.

Ela acredita que durante as agressões, Marco achou que a teria matado. "Da forma que ele me jogou dentro do carro, ele achava que eu estava morta. E de lá eu nem sei o que ele ia fazer comigo. Com certeza ele ia sumir com o meu corpo."

A vítima também contestou a versão apresentada pelo suspeito à polícia, que alegou ter ido ao encontro dela para tratar de uma suposta dívida de R$ 20 mil. Segundo Solange, a cobrança não tem fundamento.

“Eu não tenho dívida nenhuma com ele. O que eu tinha já paguei. Mesmo assim, ele fazia PIX na minha conta. Os dois primeiros eu devolvi e pedi para ele não fazer mais. Falei que, se ele colocasse dinheiro na minha conta, ia ficar. E assim ele fez para ter um vínculo, para me segurar a ele. É por isso que ele me cobra até hoje”, declarou.

A mulher relatou que passou a ser perseguida após o fim do noivado, em julho de 2025. De acordo com ela, os episódios de violência se intensificaram nos meses seguintes.

“Em julho de 2025 eu terminei meu noivado com ele porque já estava vendo sinais de que não dava mais. Depois disso ele começou a me perseguir”, contou.

Segundo Solange, em janeiro deste ano o ex-noivo teria tentado agredir seu filho durante uma discussão no Zoológico. Ela contou que entrou na frente do filho e acabou levando um soco. Após o episódio, procurou a polícia para pedir uma medida protetiva.

Depois de registrar a ocorrência, Solange contou que foi informada por policiais sobre registros anteriores envolvendo o suspeito. Ela também relatou que o homem teria atirado pedras contra sua residência em três ocasiões e enviado presentes e dinheiro como forma de manter contato.

Relembre o caso

Solange Ribeiro Azevedo foi agredida com socos, chutes e estrangulada durante uma discussão dentro de um salão de beleza pelo ex-noivo. Imagens de câmeras de segurança registraram parte da violência.

As gravações mostram o momento em que o suspeito sai do local carregando a vítima desacordada e a coloca no banco traseiro do carro dela, um Chevrolet Onix. Ao fechar a porta do veículo, ele ainda atingiu a cabeça da mulher.

Ao retornar ao salão, a cabeleireira encontrou o suspeito colocando Solange, desacordada, dentro do carro da vítima. Ela gritou por socorro e conseguiu chamar a atenção de uma viatura que passava pelo local. Com a chegada dos militares, o homem tentou fugir correndo, mas foi alcançado, e preso em flagrante.

A mulher foi socorrida e levada ao Hospital Odilon Behrens. Segundo os policiais, ela não conseguia falar nem permanecer em pé devido ao estado em que se encontrava e relatava dores no pescoço, cabeça, rosto, coluna cervical, lombar e pernas. A vítima também apresentava marcas de esganadura no pescoço, hematomas e ferimentos provocados por socos e chutes.

Em depoimento à PM, Marco Aurélio relatou que estava em uma oficina quando recebeu uma ligação da ex para tratar de um acerto financeiro envolvendo uma dívida de R$ 20 mil, o que foi contestado pela vítima. Ele afirmou que a mulher disse não ter condições de quitar a dívida e informou o endereço onde estava para que ele resolvesse a situação "do jeito que quisesse".

Ainda segundo o depoimento, o homem disse que foi até o local, um salão de beleza, e os dois iniciaram uma discussão. Ainda de acordo com o relato do suspeito, ele perdeu o controle durante a discussão, retirou a mulher à força do salão, a jogou no chão e passou a agredi-la com socos, chutes e esganadura até que ela desmaiasse.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil, que investigará o caso.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima