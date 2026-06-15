Mulher sai para comer pizza com filho e é esfaqueada na Grande BH

Uma mulher de 47 anos foi esfaqueada na frente do filho, de 10, na noite desse domingo (14/6), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito, de 36, foi preso ao se esconder em um sótão. O caso aconteceu após ela comer pizza com a criança.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), o crime ocorreu em um imóvel na Rua Rondônia, no Bairro São Caetano. A faca utilizada na agressão e o celular do suspeito foram apreendidos.

Ao chegar ao endereço, os militares encontraram marcas de sangue na entrada da residência e receberam informações de que a vítima já havia sido socorrida para uma unidade de saúde da região.

O proprietário do imóvel informou que a mulher era sua inquilina e que o agressor havia fugido. Durante as buscas no apartamento, os policiais também encontraram manchas de sangue em móveis, paredes e no chão.

Questionado sobre o paradeiro do suspeito, o proprietário afirmou não saber onde ele estava, mas relatou a existência de um sótão no imóvel. Ao verificar o local, os militares perceberam que algo impedia a abertura completa da porta, que estava destrancada.

Após várias ordens sem resposta para que o homem deixasse o esconderijo, os policiais utilizaram gás de pimenta. Nesse momento, o suspeito saiu segurando uma faca, que foi imediatamente jogada ao chão. Ele foi detido e confessou o crime, alegando que agiu por ciúmes.

Ao aguardar a chegada da perícia da Polícia Civil, a guarnição foi até o hospital, onde a vítima contou aos militares que já havia sido agredida anteriormente pelo companheiro e que, dessa vez, a discussão começou após ela sair para comer pizza com o filho.

Segundo o relato, o homem ficou irritado com a situação e iniciou as agressões com a faca. A mulher destacou que só conseguiu sobreviver porque o filho de 10 anos correu para pedir ajuda aos proprietários do imóvel, que intervieram. Aproveitando a distração do agressor, ela conseguiu escapar e pedir socorro na rua.

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A vítima sofreu um corte no supercílio direito, ferimentos nas mãos ao tentar se defender dos golpes e um corte superficial no pescoço.