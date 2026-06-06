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NOVA LIMA

Homem morre ao defender mulheres de assédio em festa junina na Grande BH

Vítima bateu a cabeça no chão ao ser agredida; suspeito foi preso horas depois pela PM

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/06/2026 09:44

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No Brasil, a pipoca também ocupa um lugar especial em eventos culturais e festividades. Durante as festas juninas, por exemplo, ela é tão tradicional quanto as bandeirinhas e as fogueiras, reforçando seu vínculo com celebrações populares.
na tentativa de ajudar duas mulheres, a vítima terminou morta em Nova Lima crédito: Divulgação

Um homem de 57 anos morreu após ser agredido na madrugada deste sábado (6/6), em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele tentava defender duas mulheres de uma abordagem insistente de outro homem.

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Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta de 1h15, na Avenida Rio Solimões, no bairro Nossa Senhora de Fátima.

As testemunhas relataram que participavam de uma festa junina e retornavam para casa a pé quando foram abordadas por um homem de 41 anos, que estava acompanhado do filho de 10 anos.

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De acordo com as mulheres, o suspeito perguntou se elas eram solteiras, demonstrou interesse e insistiu em acompanhá-las até em casa. Mesmo após receber respostas negativas, ele continuou seguindo e abordando as duas.

Nesse momento, a vítima interveio e pediu que o homem deixasse as mulheres em paz, afirmando que elas não tinham interesse em qualquer contato. Ainda segundo os relatos, o suspeito se irritou e deu um soco no homem de 57 anos. Com o impacto, a vítima caiu e bateu a cabeça no asfalto.

Logo em seguida, ele perdeu a consciência e começou a convulsionar. Populares prestaram os primeiros socorros e encaminharam o homem ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes, mas ele morreu no local. Depois da agressão, o suspeito fugiu com o filho.

Durante as buscas, os policiais foram até a residência dele, onde familiares informaram inicialmente que ele havia deixado a criança e fugido. No entanto, um morador procurou a equipe e informou que o homem continuava escondido dentro da casa. Os militares retornaram ao imóvel e, após novas buscas, localizaram o suspeito escondido em um cômodo.

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Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Conforme a PM, o homem confirmou que havia se envolvido na briga. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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