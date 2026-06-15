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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

MG: homem é preso por esfaquear mulher que estava em mototáxi

A vítima era ex-namorada do suspeito e estava indo ao trabalho quando foi perseguida pelo autor das facadas

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
15/06/2026 17:04 - atualizado em 15/06/2026 17:12

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Viatura da PMMG
O suspeito foi ouvido pela PM e encaminhado a penitenciária crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um homem, de 31 anos, foi preso por esfaquear a ex-namorada, de 36, enquanto ela estava em um mototáxi em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas.

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De acordo com o Boletim de Ocorrência, a mulher estava a caminho do trabalho, quando o suspeito a perseguiu, emparelhou a motocicleta ao lado do veículo em que a vítima estava e a golpeou com uma faca.

Uma testemunha ligou para a Polícia Militar (PM) e denunciou o ocorrido. A corporação localizou a mulher e identificou o nome do autor da facada. 

A PM foi ao endereço comercial apontado como possível local em que o homem estava. O suspeito negou as agressões. Ao ser abordada pela PM, a vítima disse que estava com medo de denunciar o homem e ser alvo de represálias.

Na Polícia Civil, a vítima negou a existência das agressões em depoimento na Delegacia de Plantão. A prisão foi reconsiderada e o homem solto.

O investigado é egresso do sistema prisional com passagens por extorsão e estupro de vulnerável, ambas de 2013, e usava tornozeleira eletrônica.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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