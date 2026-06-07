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LEGÍTIMA DEFESA

Grande BH: mulher com medida protetiva mata ex que invadiu residência dela

Suspeita afirmou à polícia que agiu para se defender após ser agredida pelo ex-companheiro

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
07/06/2026 10:26

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PM descobre que vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas
Homem invade casa da ex e acaba morto em discussão em MG crédito: PMMG/Divulgação

Uma mulher de 36 anos foi presa na noite desse sábado (6/6), suspeita de matar o ex-companheiro, de 29 anos, a facadas em Mateus Leme (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar, o corpo da vítima foi encontrado por volta das 22h na Rua José Doninho, no Bairro Central, a cerca de uma quadra da residência da ex-companheira.

A mulher relatou aos militares que estava sozinha em casa quando o ex-companheiro chegou ao imóvel e tentou arrombar o portão, conseguindo entrar na garagem.

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Ela afirmou que pediu para ele deixar o local, mas o homem não atendeu. Com medo, acionou a Polícia Militar pelo telefone 190. Ainda segundo o relato, ao perceber que a polícia havia sido chamada, o homem passou a chutar a porta da residência e conseguiu entrar no imóvel. A mulher disse que foi agredida com um tapa no rosto.

Em seguida, ela correu até a cozinha, pegou uma faca e, quando o ex-companheiro avançou novamente na direção dela, desferiu um golpe contra ele. Ferido, o homem saiu da casa sangrando e gritando: “Você me matou, você me matou”, segundo o relato da suspeita.

Sem saber que ele havia caído a poucos metros dali, a mulher telefonou para um amigo com medo de que o ex voltasse, que foi até a residência e permaneceu com ela até a chegada da polícia.

A suspeita afirmou ainda que o ex-companheiro estava sob efeito de álcool e drogas. Ela também relatou que já havia sido vítima de agressões anteriores, fator que teria motivado o fim do relacionamento. Contou que tinha uma medida protetiva contra o homem.

A faca utilizada foi entregue aos policiais. A perícia da Polícia Civil esteve nos dois locais da ocorrência e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

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O caso será investigado pela Delegacia de Plantão de Betim.

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