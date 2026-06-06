Mulher é internada por misturar produtos de limpeza para limpar escritório

Uma mulher, de 30 anos, foi internada nessa sexta-feira (5/6) após sofrer uma possível intoxicação por produto químico durante a limpeza de um escritório em Itaúna, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a equipe foi acionada via Centro de Operações de Bombeiros Militar (Cobom) e encontrou a vítima consciente, porém confusa e com sinais de alteração clínica.

Durante a avaliação, os militares constataram frequência cardíaca em torno de 200 batimentos por minuto e saturação de oxigênio de aproximadamente 75%, além de nível de consciência oscilante.

Diante da gravidade do quadro, foi iniciada oxigenoterapia suplementar, procedimento em que o paciente recebe oxigênio extra para ajudar na respiração e aumentar a oxigenação do sangue.

Em seguida, ela foi encaminhada com urgência para a unidade hospitalar, com monitoramento constante dos sinais vitais durante todo o trajeto. Após os primeiros atendimentos, a mulher deu entrada na sala vermelha do Hospital Manoel Gonçalves. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Depois do atendimento, os militares retornaram ao local para avaliar as condições de segurança da edificação. No escritório, foi identificado forte odor químico e grande quantidade de produto espalhado pelo piso. Durante a inspeção, foram encontrados dois frascos vazios de ácido muriático e um recipiente de água sanitária.

Conforme o registro da ocorrência, a vítima realizava a limpeza quando passou a se sentir mal. Ela teria utilizado ácido muriático e, segundo testemunhas, também água sanitária, combinação que pode liberar gases tóxicos.

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Para conter o risco, a guarnição utilizou equipamentos de proteção respiratória e realizou ventilação forçada do ambiente. Moradores foram orientados a evitar a circulação na área durante os trabalhos. Após a contenção, o local foi deixado em segurança.