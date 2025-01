Da água sanitária à dedetização: misturas caseiras podem matar

Dois casos de intoxicação relacionados à mistura de produtos químicos foram registrados na última semana. Em Itapetininga (SP), uma mulher de 29 anos foi hospitalizada após misturar ácido clorídrico e hipoclorito de sódio, conhecido como água sanitária, usados para limpeza. Em Chapecó (SC), 15 moradores de um prédio foram intoxicados durante um processo de dedetização. Seis precisaram de atendimento hospitalar.





Em ambos os casos, a exposição aos produtos químicos causou dificuldades respiratórias, tontura, ardência nos olhos e vias aéreas, mal-estar, arritmia, baixa oxigenação e confusão mental.





“Às vezes temos dificuldade de ver a presença da química em tudo o que nos cerca, mas ela está presente no ar que respiramos, na roupa que vestimos, no que comemos e em como realizamos a nossa higiene. Ela é essencial e, por isso, temos que estar atentos aos locais onde ela se faz imprescindível, como nos produtos de limpeza”, destaca Jonas Comin, conselheiro federal do Conselho Federal de Química (CFQ).

Medidas de segurança





A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) orienta sobre como evitar intoxicações:





Mantenha produtos de limpeza fora do alcance de crianças e animais Evite armazenar esses produtos em recipientes sem identificação Não permita que crianças tenham acesso a locais onde esses produtos são guardados Não deixe produtos de limpeza embaixo da pia ou no chão dos banheiros Leia e siga as instruções do rótulo Evite misturar produtos químicos Utilize os produtos em locais ventilados Descarte as embalagens vazias corretamente, preferencialmente na coleta seletiva Em caso de emergência, não provoque vômito e procure o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) pelo telefone 0800-722-6001 ou vá a um hospital





Campanha de conscientização





O Conselho Federal de Química (CFQ) frequentemente alerta para os riscos de misturar produtos de limpeza. Como parte dessa iniciativa, a campanha “Mistura Explosiva”, lançada em 2022 em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes (Abipla), busca educar a população sobre os perigos dessas combinações.





A campanha começou com a divulgação para jornalistas e influenciadores e inclui um jogo de tabuleiro que ensina, de forma interativa, sobre os riscos da manipulação inadequada de produtos químicos, a importância do uso de saneantes aprovados pela Anvisa e os perigos da formação de gases tóxicos.





A iniciativa já foi levada a diversos estados, com ações voltadas a profissionais de limpeza, fabricantes e hospitais. Agora, está sendo adaptada para ser apresentada em escolas.





O conselheiro federal Ubiracir Lima destaca a importância da regulamentação do setor. “A legislação garante a segurança dos consumidores. Profissionais habilitados testam e pesquisam combinações químicas antes que os produtos sejam comercializados”, afirma. Ele também alerta para os riscos de produtos clandestinos sem aprovação da Anvisa.