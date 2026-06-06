MG: mulher é presa por furtar vinho e amendoim em conveniência de posto
Suspeita foi localizada pela PM nas proximidades do estabelecimento e alegou ter recebido os produtos de um cliente
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Uma mulher, de 32 anos, foi presa em flagrante na madrugada desta sexta-feira (5/6) após furtar uma garrafa de vinho e um pacote de amendoim de uma loja de conveniência do posto de combustíveis na Rua Antônio Olinto, no Centro de Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais.
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De acordo com a Polícia Militar (PM), funcionários do local acionaram a corporação após perceberem o furto. A suspeita teria entrado na conveniência e passado a pedir alimentos a clientes, mas, sem ser atendida, deixou o estabelecimento levando os produtos sem pagar.
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Ainda conforme o relato de um dos funcionários, o sistema de câmeras de segurança registrou a ação.
Com base nas informações repassadas, os militares realizaram buscas e localizaram a mulher nas proximidades do posto. Durante a abordagem, os policiais encontraram a garrafa de vinho sendo escondida pela suspeita atrás de um veículo estacionado. O pacote de amendoim também foi recuperado.
A mulher negou o furto e alegou que os produtos teriam sido entregues por um cliente do estabelecimento. Apesar da versão apresentada, ela foi presa em flagrante.
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Os itens foram devolvidos à conveniência. A suspeita foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.