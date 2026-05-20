BH: adolescentes furtam peças de ônibus e postam "troféus" na internet

Adolescentes estão furtando placas, lanternas e outras peças de ônibus nas regiões Oeste e Barreiro, em Belo Horizonte (MG), e divulgando os atos nas redes sociais pelo perfil @traseira_oeste.



Na página no Instagram, utilizado pelos menores, já conta com mais de 60 publicações e cerca de 2 mil seguidores. Nas imagens divulgadas, os adolescentes aparecem exibindo placas furtadas, lanternas e outras peças retiradas dos coletivos, enquanto fazem poses e se vangloriam das ações.

Em outras postagens, os menores aparecem pendurados na traseira de ônibus em movimento, em linhas como a 3050 (Estação Diamante/Hospitais via BH Shopping) e a 2034 (Conjunto Betânia/Centro).

A prática coloca em risco não apenas a vida dos adolescentes, mas também a segurança de passageiros, motoristas e demais usuários das vias. A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte informou que recebeu um ofício de empresas do transporte coletivo relatando ocorrências envolvendo adolescentes que se penduram nos ônibus e furtam peças dos veículos.

Diante da situação, a corporação afirmou que intensificou o patrulhamento preventivo na região do Barreiro para tentar coibir os atos infracionais e os danos ao patrimônio público. Já a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob) orientou que, ao perceber alguém dependurado no veículo, o motorista deve parar o ônibus em segurança e solicitar que a pessoa desça.

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Caso o pedido não seja obedecido, a recomendação é acionar os órgãos de segurança antes de continuar a viagem. A população pode registrar ocorrências e denúncias junto à Prefeitura de Belo Horizonte pelo telefone 156.