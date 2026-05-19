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FURTO

BH: homem escala igreja para furtar torneiras e acaba preso

Ele teria escalado o imóvel para cometer o crime durante a madrugada no bairro Nova Gameleira, na região Oeste de Belo Horizonte (MG)

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
19/05/2026 08:22

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Suspeito foi autuado por receptação e porte ilegal de arma; Polícia Civil diz que investigações continuam sob sigilo
Uma testemunha disse ter visto o homem entrando no imóvel crédito: Reprodução/Pexels

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de furto em uma igreja católica no bairro Nova Gameleira, na região Oeste de Belo Horizonte (MG), nessa segunda-feira (18/5). 

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De acordo com a Polícia Militar, o COPOM acionou as equipes após o sistema de alarme da Igreja Comunidade São Domingos Sávio ser disparado. Ao chegarem ao local, os militares relataram que flagraram o suspeito saindo do interior do imóvel carregando diversas torneiras e um alicate.

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Ainda segundo a PM, o homem teria escalado o imóvel para ter acesso ao interior da igreja e subtrair os materiais. Ele confirmou a invasão e o furto dos objetos. 

Os policiais informaram que não foi possível realizar a entrada no interior da igreja no momento da ocorrência, já que nenhum responsável compareceu para abrir o local. Uma testemunha disse ter visto o homem entrando no imóvel, mas não acompanhou toda a ação. 

Durante o registro da ocorrência, o responsável pela igreja entrou em contato por telefone e afirmou que não tinha interesse em acompanhar o caso nem em reaver os materiais furtados.

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A ocorrência foi encaminhada à 2ª Central Estadual de Plantão Digital.

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