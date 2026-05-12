Furto, roubo ou apropriação indébita: entenda a diferença

Apesar de serem usados como sinônimos no dia a dia, furto, roubo e apropriação indébita são crimes com definições e penas bem diferentes no Código Penal brasileiro. Entender o que caracteriza cada um deles é fundamental para compreender a gravidade de uma ocorrência e como a lei atua em cada situação.

A confusão entre os termos é comum, mas a principal diferença está na forma como o bem é levado da vítima. Enquanto um crime envolve discrição e ausência de contato, o outro é marcado pela violência ou ameaça direta.

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O que é furto?

O furto acontece quando alguém pega para si um bem móvel de outra pessoa, sem que ela permita. A característica central deste crime, descrito no artigo 155 do Código Penal, é a ausência de violência ou ameaça. O criminoso age de forma sorrateira para não ser notado.

Um exemplo clássico é o de alguém que tira uma carteira de dentro de uma bolsa em um local movimentado, sem que a vítima perceba a ação. A pena para o furto simples é de um a quatro anos de reclusão, além de multa. A punição pode ser maior em casos de furto qualificado, como quando há arrombamento.

E o roubo, qual a diferença?

Já o roubo, previsto no artigo 157, é mais grave porque envolve o uso de violência ou grave ameaça contra a vítima para subtrair o bem. Não há a discrição do furto; aqui, o criminoso confronta a pessoa diretamente para tomar seus pertences.

Um assalto à mão armada em que o ladrão ameaça a vítima para levar seu celular é um exemplo claro de roubo. Por ser um crime mais violento, a pena é mais severa: de quatro a dez anos de reclusão e multa. Se o roubo resultar em morte, o crime é classificado como latrocínio, com pena de reclusão de 20 a 30 anos, e multa.

Apropriação indébita: o crime da quebra de confiança

A apropriação indébita é diferente dos outros dois. Neste crime, a pessoa recebe o bem de forma legal e com a permissão do dono, mas depois se recusa a devolvê-lo, agindo como se fosse o proprietário. O elemento chave é a quebra de confiança.

Imagine que você emprestou um carro a um amigo, que depois se recusa a devolver e passa a usá-lo como se fosse seu. Isso configura apropriação indébita, conforme o artigo 168 do Código Penal. A pena para este crime é de um a quatro anos de reclusão e multa, semelhante à do furto simples.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.