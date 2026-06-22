Homem é preso por decapitar a própria mãe em BH

Uma mulher de 54 anos foi encontrada morta dentro do próprio apartamento na manhã desta segunda-feira (22/6), na Rua Álvaro da Mata, no Bairro Nova Cachoeirinha, Região Noroeste de Belo Horizonte. O principal suspeito do crime é o filho da vítima, de 27, que foi localizado no imóvel pela Polícia Militar e confessou ter matado a mãe durante a madrugada. Ele foi preso e encaminhado sob escolta policial para atendimento médico no Hospital Odilon Behrens.



De acordo com o comandante da 21ª Companhia da Polícia Militar (PMMG), capitão Warley Dias, a corporação foi acionada por volta das 9h30 após um familiar informar que a mulher estava desaparecida desde sábado (20/6) e não havia comparecido a compromissos familiares, o que gerou preocupação entre parentes.

Diante da situação, militares seguiram até o endereço da vítima para averiguar a ocorrência. Ao chegar ao conjunto de prédios onde ela morava, os policiais encontraram o corpo da mulher já sem vida e o filho no interior do imóvel.

Segundo o capitão, o suspeito não ofereceu resistência à prisão e admitiu ter cometido o crime durante a madrugada desta segunda-feira.

Investigação

Depois da detenção, o homem foi encaminhado ao Hospital Odilon Behrens para avaliação e acompanhamento médico. Em seguida, permaneceria à disposição da Polícia Civil, que assumiu as investigações do caso. A perícia também foi acionada para realizar os levantamentos técnicos no local.

O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette, onde será submetido a exames.

Familiares relataram aos militares que o suspeito possui histórico de sofrimento mental e passagens anteriores pela polícia. No entanto, segundo a PMMG, essas informações ainda não haviam sido oficialmente confirmadas até o momento do registro da ocorrência.

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As circunstâncias e a motivação do crime serão apuradas pela Polícia Civil.