Assine
overlay
Início Gerais
REGIÃO NOROESTE

Homem é preso por decapitar a própria mãe em BH

Mulher de 54 anos foi encontrada morta pela Polícia Militar após familiares relatarem desaparecimento; suspeito confessou o crime

Publicidade
Carregando...
SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
22/06/2026 15:57 - atualizado em 22/06/2026 16:13

compartilhe

SIGA
×
Diante da situação, militares seguiram até o endereço da vítima para averiguar a ocorrência
Diante da situação, militares seguiram até o endereço da vítima para averiguar a ocorrência crédito: Street View/Reprodução

Uma mulher de 54 anos foi encontrada morta dentro do próprio apartamento na manhã desta segunda-feira (22/6), na Rua Álvaro da Mata, no Bairro Nova Cachoeirinha, Região Noroeste de Belo Horizonte. O principal suspeito do crime é o filho da vítima, de 27, que foi localizado no imóvel pela Polícia Militar e confessou ter matado a mãe durante a madrugada. Ele foi preso e encaminhado sob escolta policial para atendimento médico no Hospital Odilon Behrens.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o comandante da 21ª Companhia da Polícia Militar (PMMG), capitão Warley Dias, a corporação foi acionada por volta das 9h30 após um familiar informar que a mulher estava desaparecida desde sábado (20/6) e não havia comparecido a compromissos familiares, o que gerou preocupação entre parentes.

Leia Mais

Diante da situação, militares seguiram até o endereço da vítima para averiguar a ocorrência. Ao chegar ao conjunto de prédios onde ela morava, os policiais encontraram o corpo da mulher já sem vida e o filho no interior do imóvel.

Segundo o capitão, o suspeito não ofereceu resistência à prisão e admitiu ter cometido o crime durante a madrugada desta segunda-feira.

Investigação

Depois da detenção, o homem foi encaminhado ao Hospital Odilon Behrens para avaliação e acompanhamento médico. Em seguida, permaneceria à disposição da Polícia Civil, que assumiu as investigações do caso. A perícia também foi acionada para realizar os levantamentos técnicos no local.

O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette, onde será submetido a exames.

Familiares relataram aos militares que o suspeito possui histórico de sofrimento mental e passagens anteriores pela polícia. No entanto, segundo a PMMG, essas informações ainda não haviam sido oficialmente confirmadas até o momento do registro da ocorrência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As circunstâncias e a motivação do crime serão apuradas pela Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

bh hospital policia violencia-contra-a-mulher

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay