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ACIDENTE GRAVE

MG: batida deixa um morto e dois feridos na MGC-265, em Muriaé

Segundo testemunhas, o Volkswagen Gol perdeu o controle, rodou na pista e foi atingido por um Volkswagen Virtus; vítimas feridas foram socorridas

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
22/06/2026 08:33

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A colisão foi registrada por volta das 22h, na altura do km 11 da rodovia
A colisão foi registrada por volta das 22h, na altura do km 11 da rodovia crédito: Reprodução/CBMMG

Um motorista morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros na noite desse domingo (21/6), na MGC-265, em Muriaé, na Zona da Mata mineira.

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A colisão foi registrada na altura do km 11 da rodovia. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que um Volkswagen Gol perdeu o controle da direção e rodou na pista. Em seguida, o veículo foi atingido na lateral por um Volkswagen Virtus que trafegava pelo trecho.

 

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Com o impacto, os dois ocupantes do Virtus sofreram ferimentos e foram socorridos por uma unidade de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Eles foram encaminhados para atendimento médico em uma unidade hospitalar da região.

Já o condutor do Gol teve a morte constatada ainda no local pela equipe do SAMU.

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Após o atendimento às vítimas, a área foi isolada para os trabalhos da perícia da Polícia Civil. Em seguida, militares do Corpo de Bombeiros realizaram a retirada do corpo do motorista das ferragens e o repassaram à funerária de plantão. As causas do acidente serão investigadas.

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