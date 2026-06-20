MGC-135: homem morre preso às ferragens em acidente entre carro e caminhão
Colisão ocorreu na madrugada deste sábado (20/6) no Norte de Minas. Motorista de veículo de passeio morreu e passageiro foi socorrido
compartilheSIGA
Um homem, de 39 anos, que dirigia um Fiat Uno, morreu ao bater em um caminhão na MGC-135, na altura do km 391, em Mirabela, no Norte de Minas, na madrugada deste sábado (20/6).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o caminhão, cujo condutor não sofreu ferimentos, estava carregado com carvão vegetal. O motorista do carro foi encontrado morto, preso às ferragens.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a parte da frente do carro bastante danificada, demonstrando o impacto da batida entre os veículos.
Antes da chegada dos bombeiros, a Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já atuavam no local. Um segundo ocupante do Fiat Uno foi socorrido pelo Samu.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Os policiais ficaram responsáveis pela ocorrência e acompanharam a perícia da Polícia Civil (PC). Após a conclusão dos levantamentos periciais, a pista foi liberada. A vítima foi desencarcerada e o corpo foi encaminhado à funerária.