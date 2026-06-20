Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE NA ESTRADA

MGC-135: homem morre preso às ferragens em acidente entre carro e caminhão

Colisão ocorreu na madrugada deste sábado (20/6) no Norte de Minas. Motorista de veículo de passeio morreu e passageiro foi socorrido

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
20/06/2026 18:57

compartilhe

SIGA
×
Motorista de carro morreu e passageiro foi socorrido pelo Samu em acidente na MGC-135
Motorista de carro morreu e passageiro foi socorrido pelo Samu em acidente na MGC-135 crédito: Redes sociais/Reprodução

Um homem, de 39 anos, que dirigia um Fiat Uno, morreu ao bater em um caminhão na MGC-135, na altura do km 391, em Mirabela, no Norte de Minas, na madrugada deste sábado (20/6).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o caminhão, cujo condutor não sofreu ferimentos, estava carregado com carvão vegetal. O motorista do carro foi encontrado morto, preso às ferragens.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a parte da frente do carro bastante danificada, demonstrando o impacto da batida entre os veículos.

Antes da chegada dos bombeiros, a Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já atuavam no local. Um segundo ocupante do Fiat Uno foi socorrido pelo Samu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os policiais ficaram responsáveis pela ocorrência e acompanharam a perícia da Polícia Civil (PC). Após a conclusão dos levantamentos periciais, a pista foi liberada. A vítima foi desencarcerada e o corpo foi encaminhado à funerária.

Tópicos relacionados:

acidente bombeiros mgc-135 minas-gerais rodovia transito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay