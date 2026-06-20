MGC-135: homem morre preso às ferragens em acidente entre carro e caminhão

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem, de 39 anos, que dirigia um Fiat Uno, morreu ao bater em um caminhão na MGC-135, na altura do km 391, em Mirabela, no Norte de Minas, na madrugada deste sábado (20/6).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o caminhão, cujo condutor não sofreu ferimentos, estava carregado com carvão vegetal. O motorista do carro foi encontrado morto, preso às ferragens.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a parte da frente do carro bastante danificada, demonstrando o impacto da batida entre os veículos.

Antes da chegada dos bombeiros, a Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já atuavam no local. Um segundo ocupante do Fiat Uno foi socorrido pelo Samu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os policiais ficaram responsáveis pela ocorrência e acompanharam a perícia da Polícia Civil (PC). Após a conclusão dos levantamentos periciais, a pista foi liberada. A vítima foi desencarcerada e o corpo foi encaminhado à funerária.