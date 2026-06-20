Engavetamento de 15 veículos na BR-262 deixa um morto e sete feridos

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um desastre envolvendo 15 veículos, entre carros, motos, vans, caminhões e ônibus deixou uma pessoa morta, sete feridas e fechou praticamente toda a BR-262, em Betim, na Grande BH, na manhã deste sábado (20/6).

O engavetamento ocorreu em um momento no qual as pistas estavam sob uma densa neblina.

As colisões em série ocorreram no sentido Belo Horizonte do KM357, por volta das 7h, nas proximidades do Bairro Pingo D'Água e do Parque das Cachoeiras. Foram 10 carros, três caminhões e duas motocicletas, resultando na morte de uma pessoa, que sofreu parada cardiorrespiratória e deixando outras cinco feridas, além de gerar severo perigo de novos acidentes devido às condições locais e à interrupção do tráfego.

A neblina que cobria a rodovia teria reduzido drasticamente a visibilidade horizontal dos motoristas e inviabilizou reações rápidas de frenagem para evitar os impactos em cadeia.

A violência dos choques causou deformações severas nas estruturas dos automóveis de passeio, muitos dos quais ficaram prensados entre as carretas de carga e debaixo de um ônibus de viagem, dificultando de imediato a saída e a sobrevivência dos ocupantes.



Como foi o socorro às vítimas?

Motoristas que transitavam pela via e moradores das comunidades vizinhas iniciaram voluntariamente as primeiras ações de resgate. Utilizando ferramentas improvisadas e força física, o grupo de populares conseguiu libertar cinco das vítimas que estavam presas às ferragens dos automóveis antes mesmo da chegada das equipes oficiais de emergência.

Esses feridos receberam os primeiros atendimentos no próprio local e foram conduzidos ao Hospital Regional de Betim por meios próprios e com auxílio de veículos de suporte da região. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) mobilizou cinco equipes operacionais de salvamento, que se deslocaram para o trecho afetado.

Ao chegarem, os combatentes assumiram o controle dos trabalhos de desencarceramento complementar, contenção de riscos e estabilização física das estruturas veiculares para prevenir incêndios decorrentes de vazamento de combustíveis. Os bombeiros e os profissionais de saúde também realizaram manobras de reanimação na vítima que se encontrava em parada cardíaca, cujo óbito foi constatado ainda na rodovia.

O impacto sobre a infraestrutura viária gerou longas filas e exigiu uma operação complexa reduzir o fluxo de veículos por parte das autoridades competentes.

A pista que segue no sentido em direção a Belo Horizonte foi interditada pelas equipes de segurança para permitir o livre trânsito das ambulâncias e o trabalho pericial da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), enquanto o sentido rumo a Bom Despacho operava com restrições por apenas uma das faixas de rolamento.

“Recomendamos aos motoristas que evitem a região, pois não há previsão de liberação da via. PRF e CCO trabalhando no atendimento às vítimas”, informou a PRF.

Em janeiro de 2026, um capotamento de graves proporções na BR-262, também em Betim, provocou a morte de duas pessoas e ferimentos em outras duas após o automóvel despencar de uma ponte sobre o Rio Paraopeba.



Detalhes do acidente em Betim

Início das colisões: os veículos colidiram em série por volta das 7h devido à baixa visibilidade na pista

Primeiro atendimento comunitário: os motoristas e moradores vizinhos iniciaram a retirada de cinco vítimas presas às ferragens

Chegada dos bombeiros: as cinco guarnições militares assumiram o controle do desencarceramento e da prevenção de incêndios Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Interdição e perícia: a Polícia Rodoviária Federal organizou o fluxo viário enquanto a Polícia Civil realizou os trabalhos periciais

Prevenção e segurança sob neblina