Homem é preso após atacar ex-companheira na Zona Mata

Um homem de 58 anos foi preso pela Polícia Militar, na tarde desse domingo (21/6), suspeito de cometer os crimes de lesão corporal, ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido no Bairro Niterói, em Santa Margarida, na Zona da Mata mineira.

A ocorrência começou após uma mulher, de 53, relatar aos militares que o ex-companheiro, inconformado com o fim do relacionamento, foi até a residência dela e passou a ameaçá-la e também o atual companheiro.

Segundo a PM, o suspeito retornou ao imóvel, arrombou o portão e invadiu a casa. Durante a ação, a mulher sofreu uma fratura no pé direito e houve uma luta corporal entre os envolvidos.

Durante as buscas, os militares encontraram dentro da residência uma garrucha calibre .380, com duas munições intactas. A arma teria sido deixada pelo suspeito antes da fuga.

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Após buscas e informações repassadas às equipes da região, o homem foi localizado em uma unidade de saúde e preso em flagrante. A arma e as munições foram apreendidas. O suspeito foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis.