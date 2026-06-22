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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Homem é preso após atacar ex-companheira na Zona Mata

Além de violência doméstica, suspeito foi detido também por porte ilegal de arma de fogo; vítima ficou ferida

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
22/06/2026 09:38

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Idosa de 71 anos acionou a Polícia Militar após ser ameaçada dentro de casa pelo próprio filho; caso foi registrado como ameaça e violência doméstica
Arma e as munições foram apreendidas pela PM após denúncia do crime que ocorreu no Bairro Niterói, em Santa Margarida, na Zona da Mata mineira crédito: Reprodução/Pexels

Um homem de 58 anos foi preso pela Polícia Militar, na tarde desse domingo (21/6), suspeito de cometer os crimes de lesão corporal, ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido no Bairro Niterói, em Santa Margarida, na Zona da Mata mineira.

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A ocorrência começou após uma mulher, de 53, relatar aos militares que o ex-companheiro, inconformado com o fim do relacionamento, foi até a residência dela e passou a ameaçá-la e também o atual companheiro.

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Segundo a PM, o suspeito retornou ao imóvel, arrombou o portão e invadiu a casa. Durante a ação, a mulher sofreu uma fratura no pé direito e houve uma luta corporal entre os envolvidos.

Durante as buscas, os militares encontraram dentro da residência uma garrucha calibre .380, com duas munições intactas. A arma teria sido deixada pelo suspeito antes da fuga.

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Após buscas e informações repassadas às equipes da região, o homem foi localizado em uma unidade de saúde e preso em flagrante. A arma e as munições foram apreendidas. O suspeito foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis.

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