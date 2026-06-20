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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Suspeito de feminicídio é preso na Avenida Brasil após fugir de unidade de saúde

Homem teria golpeado a companheira no abdômen, levado a vítima ao posto de saúde com versão falsa

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CP
Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
20/06/2026 09:15

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Suspeito de feminicídio é preso na Avenida Brasil após fugir de unidade de saúde
Criminoso tentou enganar as autoridades ao apresentar um relato fictício sobre as circunstâncias da morte de Lizandra Adília crédito: Tupi

Um homem acusado de assassinar a própria companheira em Nova Iguaçu foi preso por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. A captura ocorreu na última quinta-feira (18), enquanto o suspeito circulava pela Avenida Brasil, na região de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

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Contra ele, os policiais cumpriram um mandado judicial expedido após o avanço das investigações. O crime é tratado pelas autoridades como feminicídio.

Investigação aponta farsa após o crime

De acordo com a Polícia Civil, o criminoso tentou enganar as autoridades ao apresentar um relato fictício sobre as circunstâncias da morte de Lizandra Adília. Logo após deixar a vítima em uma unidade de saúde, o homem fugiu do local para evitar a prisão imediata.

O trabalho de inteligência da unidade especializada foi fundamental para desmentir a versão do agressor. Com as provas reunidas, a equipe conseguiu identificar a participação direta do suspeito no assassinato e solicitou a custódia à Justiça.

Agressões e morte da vítima em Nova Iguaçu

O assassinato ocorreu no dia 12 de junho. As apurações indicam que Lizandra foi atingida por diversos golpes na área do abdômen. Embora o próprio agressor tenha levado a mulher para receber socorro médico, ela não resistiu à gravidade das lesões provocadas pelo ataque.

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O homem agora permanece preso e passará pelos trâmites judiciais.

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