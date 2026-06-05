Campanha une setor funerário contra feminicídio

O Alphacampus, o Grupo Bosque da Paz e o Grupo Memorial lançaram, em março de 2026, a campanha “Luzes que não se apagam”, iniciativa de conscientização sobre feminicídio e violência contra a mulher. A ação reuniu mobilização presencial, testemunhos e conteúdo digital em torno de uma pauta de interesse público, em um cenário em que os índices de violência de gênero seguem em alta no país.



De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 1.568 mulheres vítimas de feminicídio em 2025, o que representa uma alta de 4,7% em comparação ao período anterior. Os dados ainda indicam uma dimensão ainda mais ampla quando somados casos consumados e tentativas: foram 6.904 vítimas em 2025, um aumento de 34% frente a 2024. As estatísticas revelam que, em média, quatro mulheres são assassinadas por dia no país em razão do gênero, com um recorte racial em que 62,6% das vítimas são mulheres negras.



A estratégia da campanha foi estruturada em camadas para amplificar o alcance da mensagem. Primeiramente, uma instalação simbólica utilizou mais de 1.400 velas acesas nos cemitérios participantes para formar memoriais em homenagem às vítimas de feminicídio, acompanhada por uma motociata com a participação de 100 motociclistas.



A programação seguiu com palestras educativas voltadas a estudantes e colaboradores, incluindo o testemunho de sobreviventes de violência doméstica, visando oferecer suporte emocional e informações sobre canais de denúncia para mulheres em situação de isolamento. Em outra etapa, no Dia Internacional da Mulher, foi divulgado um vídeo com dados estatísticos sobre feminicídio no Brasil, reforçando a dimensão do tema e a necessidade de continuidade das ações de conscientização.



A campanha também registrou forte alcance digital nas redes sociais, com mais de 174 mil visualizações, 57 mil pessoas alcançadas e 11 mil interações. Os conteúdos ultrapassaram 2,6 mil compartilhamentos, ampliando a circulação da mensagem para públicos além dos seguidores das páginas participantes. Em média, cada publicação gerou 11,6 mil visualizações e 178 compartilhamentos, indicando alto potencial de engajamento e disseminação espontânea do tema.

A frase-síntese da campanha, “Cada vela é uma memória. Cada memória é um chamado à mudança”, resume a proposta de transformar o luto em mobilização social. O projeto também passou a ser apresentado em eventos do setor funerário como um case de atuação social e abriu espaço para a discussão sobre sua continuidade em formato permanente.

Para as empresas envolvidas, o posicionamento contra o feminicídio é apresentado como uma extensão da missão institucional de preservar legados e dignificar histórias de vida. Sob a liderança feminina de Carmen Martins, Carla Holbig e Luciane França, gestoras, respectivamente, do Grupo Memorial, Bosque da Paz e Alphacampus Cemitério e Crematório, as organizações reforçam, por meio da campanha, a importância do protagonismo feminino em ações de conscientização, acolhimento e transformação social.



A iniciativa sustenta que cada vítima representa um legado interrompido prematuramente, o que demanda uma postura ativa das instituições que lidam cotidianamente com o luto. O projeto busca demonstrar que o setor funerário pode atuar como agente de transformação social, intervindo em questões que afetam diretamente a dignidade humana e a memória coletiva.



Sobre as organizações

O Alphacampus, o Grupo Bosque da Paz e o Grupo Memorial são instituições do setor funerário focadas na dignidade da memória e no acolhimento de famílias. Com atuação em diversos estados brasileiros, as empresas compartilham a missão de modernizar o atendimento ao luto e promover ações de responsabilidade social ligadas ao legado humano.



Serviço:

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Campanha: “Luzes que não se apagam”

Organizações: Alphacampus Cemitério e Crematório de Jandira (SP), Bosque da Paz de Salvador (BA) e Grupo Memorial (SP)

Período: março de 2026, com continuidade prevista

Canais de denúncia: 180 (violência contra a mulher) | 190 (emergência — PM)

Redes sociais: @cemiterioalphacampus | @grupo_memorial | @grupobosquedapaz

Hashtag: #Luzesquenaoseapagam