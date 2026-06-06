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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Suspeito de feminicídio se entrega e é preso em flagrante no Rio

Homem de 42 anos se entregou à polícia após o crime em Duque de Caxias

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JJ
Joubert Júnior
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Joubert Júnior
Repórter
06/06/2026 09:05 - atualizado em 06/06/2026 09:06

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Suspeito de feminicídio no Rio se entrega e é preso em flagrante
Rogério Costa, de 42 anos, se entregou à Polícia Civil na tarde de sexta. A vítima, Lucélia Domingos Isidro, foi atingida por um disparo no braço e morreu de hemorragia interna crédito: Tupi

Rogério Costa, de 42 anos, se entregou à Polícia Civil na tarde dessa sexta-feira (5) e foi preso em flagrante por feminicídio. Ele é suspeito de matar a ex-companheira Lucélia Domingos Isidro, de 44 anos, a tiros na frente dos filhos do casal, no Bairro Parque Marilândia, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Rogério estava sendo procurado desde a noite de quinta-feira (4).

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De acordo com testemunhas, Lucélia foi baleada pelo ex-companheiro enquanto subia a escada de casa. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, mas já chegou à unidade sem vida.

A vítima foi atingida por um disparo no braço e morreu de hemorragia interna. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Nova Iguaçu. O velório está marcado para este sábado (6), no início da tarde.

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O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que segue realizando diligências para esclarecer as circunstâncias do crime.

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