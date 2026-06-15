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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

MG: PC indicia homem por feminicídio, mas não esclarece se corpo foi achado

Polícia Civil realizou a prisão de investigado de 56 anos nesta segunda-feira (15/6). Vítima havia desaparecido em fevereiro do ano passado, em Itabirito

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
15/06/2026 20:24 - atualizado em 15/06/2026 22:43

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Francineuma Barbosa de Souza Alves havia desaparecido em 17 de fevereiro de 2025
Francineuma Barbosa de Souza Alves havia desaparecido em 17 de fevereiro de 2025 crédito: Redes sociais/Reprodução

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou um homem, de 56 anos, pela morte de uma mulher, de 50, que desapareceu em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais.

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A instituição informou, em comunicado, que ele foi preso nesta segunda-feira (15/6) e também poderá responder por ocultação de cadáver.

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Francineuma Barbosa de Souza Alves desapareceu em 17 de fevereiro de 2025, o que foi comunicado à polícia por familiares.

“Os trabalhos policiais permitiram descartar a hipótese de desaparecimento voluntário e confirmar a ocorrência de feminicídio, seguida da ocultação do cadáver. Com a conclusão do inquérito policial, o suspeito foi indiciado pelos crimes investigados e permanece à disposição da Justiça”, disse a Polícia Civil. A motivação do crime não foi divulgada.

A PCMG, porém, não esclareceu se o corpo de Francineuma foi encontrado. A reportagem fez esse questionamento e aguarda retorno.

No direito brasileiro, a ausência do cadáver não impede, por si só, a investigação nem o indiciamento. O que precisa ser demonstrado é a materialidade do crime e a existência de indícios de autoria. Nos casos de homicídio ou feminicídio, por exemplo, o Código de Processo Penal prevê, em seu artigo 167, que, quando não for possível realizar o exame de corpo de delito direto, ele pode ser suprido por provas indiretas, como depoimentos, perícias em vestígios, imagens e gravações, entre outras.

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Um dos casos mais famosos no Brasil envolvendo um crime de homicídio sem a localização do corpo é o de Eliza Samudio, uma modelo brasileira brutalmente assassinada em junho de 2010, aos 25 anos. O crime chocou o país e teve entre os envolvidos Bruno Fernandes, que, à época, era goleiro titular e capitão do Flamengo. Mesmo após mais de uma década do julgamento, os restos mortais da jovem nunca foram encontrados. 

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