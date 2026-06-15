MG: PC indicia homem por feminicídio, mas não esclarece se corpo foi achado
Polícia Civil realizou a prisão de investigado de 56 anos nesta segunda-feira (15/6). Vítima havia desaparecido em fevereiro do ano passado, em Itabirito
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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou um homem, de 56 anos, pela morte de uma mulher, de 50, que desapareceu em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais.
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A instituição informou, em comunicado, que ele foi preso nesta segunda-feira (15/6) e também poderá responder por ocultação de cadáver.
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Francineuma Barbosa de Souza Alves desapareceu em 17 de fevereiro de 2025, o que foi comunicado à polícia por familiares.
“Os trabalhos policiais permitiram descartar a hipótese de desaparecimento voluntário e confirmar a ocorrência de feminicídio, seguida da ocultação do cadáver. Com a conclusão do inquérito policial, o suspeito foi indiciado pelos crimes investigados e permanece à disposição da Justiça”, disse a Polícia Civil. A motivação do crime não foi divulgada.
A PCMG, porém, não esclareceu se o corpo de Francineuma foi encontrado. A reportagem fez esse questionamento e aguarda retorno.
No direito brasileiro, a ausência do cadáver não impede, por si só, a investigação nem o indiciamento. O que precisa ser demonstrado é a materialidade do crime e a existência de indícios de autoria. Nos casos de homicídio ou feminicídio, por exemplo, o Código de Processo Penal prevê, em seu artigo 167, que, quando não for possível realizar o exame de corpo de delito direto, ele pode ser suprido por provas indiretas, como depoimentos, perícias em vestígios, imagens e gravações, entre outras.
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