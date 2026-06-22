BH: homem suspeito de envolvimento na morte do próprio irmão é executado

Um homem de 49 anos foi morto a tiros na tarde desse domingo (21/6), na Vila Paquetá, Região Noroeste de Belo Horizonte. Ao chegarem ao local, policiais militares encontraram a vítima caída ao solo, já sem vida, com diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

Segundo a Polícia Militar, o homem era conhecido no meio policial e possuía passagens por crimes como homicídio e tráfico de drogas.

Durante os levantamentos realizados no local, moradores informaram que a vítima havia retornado à comunidade no último dia 20. Conforme apurado pelos militares, o homem era apontado como suspeito de ter ordenado a morte do próprio irmão em um crime ocorrido anteriormente.

De acordo com a corporação, o homicídio estaria relacionado a disputas pelo controle do tráfico de drogas no aglomerado conhecido como Mãe dos Pobres. A apuração preliminar indica que negociações ligadas ao comércio de entorpecentes teriam resultado em duas determinações: a execução do irmão da vítima e a proibição de seu retorno à Vila Paquetá.

A Polícia Militar destacou ainda que, na noite de 20 de junho, foi acionada após denúncias de que o homem estaria armado e ameaçando moradores em um estabelecimento da comunidade. Equipes realizaram rastreamentos na região, mas ele não foi localizado.

A Vila Paquetá tem registrado, nos últimos meses, homicídios relacionados a disputas entre antigas lideranças criminosas, contexto que também é considerado nas investigações sobre a motivação do assassinato.

Durante os trabalhos no local, uma pessoa que preferiu não se identificar entregou um aparelho celular aos militares. Por meio do telefone, uma mulher que se apresentou como ex-esposa da vítima informou que ele estava morando em outro estado e havia retornado à comunidade no dia anterior para visitar familiares e amigos. Ela disse não ter conhecimento sobre a motivação do crime.

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A perícia da Polícia Civil e a equipe responsável pela investigação de homicídios estiveram no local. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.