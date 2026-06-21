MG: jovem influenciador do grau é morto com 9 tiros e dois ficam feridos

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um jovem influenciador digital de 20 anos morreu com nove tiros e outros dois rapazes, de 21 e 27 anos, ficaram feridos em um ataque em plena luz do dia, na tarde desse sábado (20/6) em um quiosque em Sete Lagoas, na Região Central de Minas, a 50 quilômetros de Belo Horizonte.

A execução foi no bairro Ondina Vasconcelos de Oliveira, comumente chamado de Cidade de Deus, em um bar utilizado como ponto de apoio por entregadores de aplicativo por motos.

Os feridos foram atendidos por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e não correm risco de morrer.

O influenciador digital morto é Cauã Eduardo Custódio que foi executado com nove disparos de pistola 9 mm.

Ele tinha duas passagens na polícia por tráfico de drogas. Nas suas redes sociais ele fazia manobras de grau com motocicleta e chegou a fazer alusões à facção de origem fluminense Comando Vermelho.

Como foi o crime?

O jovem estava sentado em um bar, de costas para a rua, em uma roda com outros quatro amigos.

Um carro Fiat Argo, de cor clara, em marcha lenta foi visto passando pelo local e ao chegar na posição em que o grupo se encontrava, o veículo para e dá duas breves marchas à ré.

A porta do carona se abre e um homem de moletom preto com capuz sobre a cabeça e short preto desce tendo uma pistola em sua mão.

A um passo do meio-fio ele arma a empunhadura com as duas mãos e já se dirige em posição de combate diretamente para Cauã.

São apenas três passos até que ele começa a disparar. O grupo entra em pânico. Enquanto a vítima cai, todos começam a correr e a derrubar as cadeiras que estavam pela frente.

O atirador se afastou de costas para a rua, ainda atirando. O carro de onde saiu desceu um pouco de ré, com a porta aberta, parou e fez depois movimentos de aceleração e contenção, subindo o giro para a fuga.

O suspeito então entrou no veículo que fugiu em disparada. Além de Cauã, os disparos atingiram ainda outros dois amigos que estavam com Cauã, mas conseguiram se levantar mesmo feridos e fugir da cena do crime, até a chegada do socorro.

Segundo o boletim de ocorrência, um familiar disse que os suspeitos de cometerem o crime seriam traficantes rivais do bairro Belo Vale. Até o momento ninguém foi preso.

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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga o caso.

Dinâmica do homicídio em Sete Lagoas



Passagem do veículo suspeito: o automóvel Fiat Argo de cor clara passa vagarosamente em frente ao estabelecimento comercial

o automóvel Fiat Argo de cor clara passa vagarosamente em frente ao estabelecimento comercial Posicionamento estratégico e desembarque: o carro para, faz duas manobras breves de marcha à ré e o atirador desce camuflado com capuz

o carro para, faz duas manobras breves de marcha à ré e o atirador desce camuflado com capuz Abordagem direta à vítima: o criminoso caminha com a pistola empunhada e mira diretamente em direção ao influenciador digital

o criminoso caminha com a pistola empunhada e mira diretamente em direção ao influenciador digital Disparos em série e pânico generalizado: a vítima é alvejada e as testemunhas derrubam o mobiliário do quiosque em tentativa de fuga

a vítima é alvejada e as testemunhas derrubam o mobiliário do quiosque em tentativa de fuga Retorno ao automóvel e evasão: o atirador caminha de costas em direção à via, embarca no carro em movimento e os suspeitos fogem em alta velocidade

Fatores de risco da criminalidade