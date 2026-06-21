Arsenal do crime em BH: Rotam apreende fuzil, granada e drogas
Operação tática na localidade da Beira Linha, no Bairro Ribeiro de Abreu, desmonta base logística de gangue ligada a facção nacional
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Um homem de 30 anos foi detido por policiais militares do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam) com armamento pesado e drogas, na tarde deste sábado (20/06), no Bairro Ribeiro de Abreu, Região Nordeste de Belo Horizonte.
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A prisão e as apreensões ocorreram na região conhecida como Beira Linha. No local, os policiais apreenderam duas barras e uma porção menor de skunk (variedade de maconha com alta concentração de componentes ativos), 24 frascos de lança-perfume e 50 pinos de cocaína prontos para o comércio.
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Além disso, foi localizada uma porção a granel de aproximadamente dois quilos de cocaína pura que, se comercializada no atacado, pode superar R$ 40 mil antes do refino. No varejo, em pinos ou papelotes, o rendimento pode elevar o valor arrecadado pelo tráfico de drogas, alcançando mais de R$ 100 mil.
A região é caracterizada pela proximidade com a linha férrea, cercada de vilas e grandes eixos viários, como a Rodovia Camilo Teixeira da Costa (MG-020) e a Avenida Cristiano Machado.
Qual o tipo de armamento apreendido?
O armamento apreendido é pesado e chama a atenção pelo alto poder de destruição e pela diversidade de calibres, com destaque para um fuzil Colt calibre 5.56 e uma granada de mão explosiva.
O fuzil 5.56 opera com munição de alta velocidade e perfuração, tratando-se de um armamento de guerra de uso restrito, comumente adotado por forças armadas e unidades especializadas de segurança internacional.
Também foi encontrada uma carabina AR de calibre 9mm e armas curtas, com os policiais recolhendo duas pistolas semi-automáticas: uma Glock calibre .380 e uma Taurus G2c de calibre 9mm.
De acordo com as informações da Polícia Militar de Minas Gerais, o indivíduo preso pertence a uma organização criminosa local de grande poder bélico e que mantém ligação direta com uma facção de alcance nacional.
As informações são de que o local funcionava como um centro de distribuição por atacado ou uma base de apoio logístico ("casa de cofre") para a criminalidade violenta na Região Nordeste.
A presença de três balanças de precisão ao lado de dois quilos de cocaína ainda não fracionada e de barras compactadas de skunk reforça a tese de que o material havia chegado recentemente de laboratórios de refino ou de grandes fornecedores, estando em fase de pesagem e preparação para o desdobramento.
A inclusão de uma granada e de um fuzil demonstra que o grupo mantinha uma estrutura de forte segurança armada para proteger o patrimônio ilícito contra incursões de grupos rivais ou intervenções do Estado.
Os agentes apreenderam também um carro e uma motocicleta, ambos com sinais de clonagem e adulteração veicular, o que indica que eram utilizados para o transporte dissimulado de lideranças ou para a entrega rápida de cargas de drogas sem levantar suspeitas em blitze rotineiras.
Foram apreendidos, ainda, dois coletes balísticos, um cinto tático e um coldre, o que sinaliza que podiam operar de forma ativa e organizada nos arredores do imóvel e nos domínios da comunidade.
A contagem final dos insumos balísticos revelou o alto nível de abastecimento do operador do depósito, totalizando 60 munições para o fuzil 5.56, 78 munições para os armamentos de 9mm e 68 cartuchos dedicados ao calibre .380.
Para garantir o poder de fogo contínuo, o suspeito guardava quatro carregadores alongados e um carregador do tipo "caracol" para calibre 9mm, acessório de alta capacidade que permite dezenas de disparos sem a necessidade de recarga imediata.
No local, os policiais recolheram ainda um aparelho celular — que passará por análise da Polícia Civil para identificar os fornecedores e destinatários do esquema — e a quantia de R$ 320,00 em dinheiro vivo.
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O homem preso, os veículos clonados e todo o material bélico e entorpecente foram encaminhados diretamente para a delegacia de plantão para a formalização do auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e adulteração de veículo.
Arsenal e drogas na base do tráfico
- Armas longas de combate: um fuzil Colt calibre 5.56 e uma carabina AR de calibre 9mm
- Armas de porte menor: uma pistola Glock calibre .380 e uma pistola Taurus G2c de calibre 9mm
- Artefato explosivo militar: uma granada de mão de alto poder de destruição
- Equipamento de recarga estendida: quatro carregadores alongados e um carregador do tipo caracol para calibre 9mm
- Proteção e acessórios táticos: dois coletes balísticos, um cinto tático e um coldre de porte
- Variedade de entorpecentes: duas barras e uma porção de skunk, 24 frascos de lança-perfume, 50 pinos de cocaína e dois quilos de cocaína pura a granel
- Ferramentas de fracionamento: três balanças de precisão destinadas à pesagem
- Logística de transporte: um automóvel clonado e uma motocicleta clonada
- Recursos diversos apreendidos: um aparelho celular de comunicação e R$ 320,00 em cédulas monetárias
Ação tática no Ribeiro de Abreu
- Monitoramento preventivo na região: a equipe da Rotam realizava patrulhamento focado no combate à criminalidade violenta na localidade da Beira Linha
- Localização da base de apoio: os policiais identificaram movimentação suspeita no imóvel situado na Rua Doze, número 83
- Entrada e contenção do operador: os militares acessaram o recinto e realizaram a detenção em flagrante de um homem de 30 anos que guardava o local
- Varredura do perímetro interno: a busca domiciliar minuciosa revelou o arsenal bélico pesado oculto junto aos tabletes e pinos de entorpecentes
- Constatação de fraude veicular: os agentes vistoriaram a garagem do endereço e comprovaram que o carro e a moto presentes ostentavam placas e sinais identificadores clonados
- Condução para a Polícia Civil: o suspeito, os veículos e todos os materiais táticos e balísticos foram levados à delegacia de plantão para o registro definitivo da prisão