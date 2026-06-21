Arsenal do crime em BH: Rotam apreende fuzil, granada e drogas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um homem de 30 anos foi detido por policiais militares do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam) com armamento pesado e drogas, na tarde deste sábado (20/06), no Bairro Ribeiro de Abreu, Região Nordeste de Belo Horizonte.

A prisão e as apreensões ocorreram na região conhecida como Beira Linha. No local, os policiais apreenderam duas barras e uma porção menor de skunk (variedade de maconha com alta concentração de componentes ativos), 24 frascos de lança-perfume e 50 pinos de cocaína prontos para o comércio.

Além disso, foi localizada uma porção a granel de aproximadamente dois quilos de cocaína pura que, se comercializada no atacado, pode superar R$ 40 mil antes do refino. No varejo, em pinos ou papelotes, o rendimento pode elevar o valor arrecadado pelo tráfico de drogas, alcançando mais de R$ 100 mil.

A região é caracterizada pela proximidade com a linha férrea, cercada de vilas e grandes eixos viários, como a Rodovia Camilo Teixeira da Costa (MG-020) e a Avenida Cristiano Machado.

Qual o tipo de armamento apreendido?

O armamento apreendido é pesado e chama a atenção pelo alto poder de destruição e pela diversidade de calibres, com destaque para um fuzil Colt calibre 5.56 e uma granada de mão explosiva.

O fuzil 5.56 opera com munição de alta velocidade e perfuração, tratando-se de um armamento de guerra de uso restrito, comumente adotado por forças armadas e unidades especializadas de segurança internacional.

Também foi encontrada uma carabina AR de calibre 9mm e armas curtas, com os policiais recolhendo duas pistolas semi-automáticas: uma Glock calibre .380 e uma Taurus G2c de calibre 9mm.

Detalhe do poder de fogo da gangue. Além de fuzil colt 5.56 e farata munição, utilizavam também carregadores extendidos PMMG

De acordo com as informações da Polícia Militar de Minas Gerais, o indivíduo preso pertence a uma organização criminosa local de grande poder bélico e que mantém ligação direta com uma facção de alcance nacional.

As informações são de que o local funcionava como um centro de distribuição por atacado ou uma base de apoio logístico ("casa de cofre") para a criminalidade violenta na Região Nordeste.

A presença de três balanças de precisão ao lado de dois quilos de cocaína ainda não fracionada e de barras compactadas de skunk reforça a tese de que o material havia chegado recentemente de laboratórios de refino ou de grandes fornecedores, estando em fase de pesagem e preparação para o desdobramento.

A inclusão de uma granada e de um fuzil demonstra que o grupo mantinha uma estrutura de forte segurança armada para proteger o patrimônio ilícito contra incursões de grupos rivais ou intervenções do Estado.

Os agentes apreenderam também um carro e uma motocicleta, ambos com sinais de clonagem e adulteração veicular, o que indica que eram utilizados para o transporte dissimulado de lideranças ou para a entrega rápida de cargas de drogas sem levantar suspeitas em blitze rotineiras.

Foram apreendidos, ainda, dois coletes balísticos, um cinto tático e um coldre, o que sinaliza que podiam operar de forma ativa e organizada nos arredores do imóvel e nos domínios da comunidade.

A contagem final dos insumos balísticos revelou o alto nível de abastecimento do operador do depósito, totalizando 60 munições para o fuzil 5.56, 78 munições para os armamentos de 9mm e 68 cartuchos dedicados ao calibre .380.

Para garantir o poder de fogo contínuo, o suspeito guardava quatro carregadores alongados e um carregador do tipo "caracol" para calibre 9mm, acessório de alta capacidade que permite dezenas de disparos sem a necessidade de recarga imediata.

No local, os policiais recolheram ainda um aparelho celular — que passará por análise da Polícia Civil para identificar os fornecedores e destinatários do esquema — e a quantia de R$ 320,00 em dinheiro vivo.

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O homem preso, os veículos clonados e todo o material bélico e entorpecente foram encaminhados diretamente para a delegacia de plantão para a formalização do auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e adulteração de veículo.

Arsenal e drogas na base do tráfico

Armas longas de combate: um fuzil Colt calibre 5.56 e uma carabina AR de calibre 9mm

um fuzil Colt calibre 5.56 e uma carabina AR de calibre 9mm Armas de porte menor: uma pistola Glock calibre .380 e uma pistola Taurus G2c de calibre 9mm

uma pistola Glock calibre .380 e uma pistola Taurus G2c de calibre 9mm Artefato explosivo militar: uma granada de mão de alto poder de destruição

uma granada de mão de alto poder de destruição Equipamento de recarga estendida: quatro carregadores alongados e um carregador do tipo caracol para calibre 9mm

quatro carregadores alongados e um carregador do tipo caracol para calibre 9mm Proteção e acessórios táticos: dois coletes balísticos, um cinto tático e um coldre de porte

dois coletes balísticos, um cinto tático e um coldre de porte Variedade de entorpecentes: duas barras e uma porção de skunk, 24 frascos de lança-perfume, 50 pinos de cocaína e dois quilos de cocaína pura a granel

duas barras e uma porção de skunk, 24 frascos de lança-perfume, 50 pinos de cocaína e dois quilos de cocaína pura a granel Ferramentas de fracionamento: três balanças de precisão destinadas à pesagem

três balanças de precisão destinadas à pesagem Logística de transporte: um automóvel clonado e uma motocicleta clonada

um automóvel clonado e uma motocicleta clonada Recursos diversos apreendidos: um aparelho celular de comunicação e R$ 320,00 em cédulas monetárias

Ação tática no Ribeiro de Abreu

