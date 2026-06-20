Batida frontal entre carros deixa um ferido em rodovia do Sul de Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma batida envolvendo dois carros na MG-455 deixou uma pessoa ferida, presa às ferragens, na manhã deste sábado (20/6). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu na altura do km 27, entre as cidades de Andradas e Ibitiúra de Minas, no Sul do estado.

Segundo a corporação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atendeu a ocorrência por volta das 9h15, acionou os bombeiros para desencarcerar a vítima, não identificada, que estava em um Fiat Palio.

Ainda conforme o CBMMG, a vítima tinha fortes dores na região da costela, ombro direito e pelve, mas não apresentava fraturas visíveis. Os bombeiros chegaram a ela pelo porta-malas e o Samu realizou os primeiros socorros.

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No outro carro, Um Chevrolet de modelo não informado, havia duas pessoas que conseguiram sair do veículo. Motorista e passageiro, também não identificados, foram imobilizados e encaminhados para o hospital da Santa Casa de Andradas.