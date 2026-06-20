Ônibus tomba na BR-381 na mesma curva que carreta tombou há 11 dias

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um ônibus da Univale com nove pessoas tombou, no início da noite deste sábado (20/6), na BR-381, em Antônio Dias, no Vale do Rio Doce. O tombamento ocorreu na altura do km 303, local conhecido como Curva do Machado, onde uma carreta carregada de combustível caiu em 9 de junho.

De acordo com a Nova 381, responsável pelo trecho, sete pessoas ficaram levemente feridas e foram atendidas pela própria concessionária. Não há detalhamento sobre as vítimas.

A reportagem do Estado de Minas procurou a Univale para mais informações sobre o estado de saúde dos feridos, causa do acidente e regularização do veículo e aguarda retorno.

Segundo a Nova 381, não há interdições em ambos os sentidos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo tombado. Motoristas que passaram pelo local e registraram a cena alegaram que falta "sinalização" no local, o que acarretaria os acidentes.

Recorrência

Em 9 de junho, uma carreta carregada de combustível tombou no mesmo local durante a madrugada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que houve vazamento de diesel e mistura de etanol com gasolina.

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O caso ocorreu apenas dois dias depois da liberação da rodovia em Belo Oriente, na mesma região, devido a outro tombamento. No dia 6 deste mês, uma carreta carregada com combustível caiu no km 234 da BR-381, no sentido Governador Valadares, e interditou a via por mais de 26 horas.