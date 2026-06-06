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ASSASSINATO

MG: homem é chamado na porta de casa por falsos policiais e é morto a tiros

A vítima foi surpreendida dentro do imóvel e morta após obedecer à ordem dos suspeitos

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QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
06/06/2026 20:20

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Uma equipe da Polícia Militar encontrou o corpo do jovem caído na Avenida dos Esportes, no Noroeste de BH
O casal morava no imóvel há cerca de quatro meses crédito: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press

Um homem, de 44 anos, foi morto a tiros na madrugada dessa sexta-feira (5/6) em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), criminosos se passaram por policiais para invadir a residência, localizada na Avenida A, no Bairro Residencial Samambaia Núcleo II.

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A mulher da vítima relatou que o casal dormia quando os suspeitos chegaram ao imóvel, se identificaram como policiais e ordenaram que o homem deitasse no chão. Ela se escondeu no banheiro antes da entrada dos autores.

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Ainda conforme o relato, um dos homens entrou e, em seguida, foram efetuados diversos disparos contra a vítima. Após o crime, ela deixou o banheiro e encontrou o companheiro já baleado, com grande quantidade de sangue.

O casal morava no imóvel há cerca de quatro meses. A vítima era natural de Belo Horizonte e possuía registros policiais por homicídio, tráfico de drogas e roubo.

A mulher informou que não conseguiu ver os autores, mas acredita que mais de uma pessoa participou da ação, com base nas vozes que ouviu. No local, a perícia recolheu cápsulas de calibres 5.56 e .40.

Durante as buscas, a PMMG localizou um Fiat Argo branco abandonado a cerca de um quilômetro do local do crime. O veículo estava com placa clonada e apresentava manchas de sangue na lataria. No interior, foram encontrados um alicate e um frasco com substância semelhante a álcool.

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O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Betim, também na Grande BH. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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