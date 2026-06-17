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HOMICÍDIO

Jovem morre executado próximo ao aeroporto da Pampulha, em BH

Vítima tinha histórico de ameaças, inclusive por causa de pichações, segundo a PM

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/06/2026 06:47 - atualizado em 17/06/2026 07:02

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Aeroporto da Pampulha, em BH
O jovem foi morto nas proximidades do Aeroporto da Pampulha, na capital mineira crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil

Um jovem de 25 anos foi morto a tiros na noite dessa terça-feira (16/6), nas proximidades do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 22h50, na Rua dos Aeroviários. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima já sem vida, com diversos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo na região do rosto.

Testemunhas relataram que o jovem estava na calçada, próximo a um bar, quando um homem chegou em um Volkswagen Fox preto. Ao perceber que o suspeito estava armado, a vítima correu para um beco na tentativa de escapar.

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Conforme os relatos, o homem perseguiu o jovem e tentou atirar, mas a arma apresentou falha. Mesmo assim, ele continuou a perseguição até o final do beco. No local, os dois entraram em luta corporal. Durante a briga, um portão de residência chegou a ser danificado. Ainda segundo testemunhas, o suspeito desferiu várias coronhadas contra a vítima.

A luta teria durado cerca de cinco minutos. Pessoas que presenciaram a cena afirmaram que o jovem perguntava repetidamente quem era o agressor e de onde ele vinha. Em determinado momento, a vítima conseguiu se desvencilhar e correu novamente em direção à saída do beco. No entanto, o suspeito voltou a persegui-la e, desta vez, conseguiu efetuar diversos disparos com uma arma calibre 9 mm.

A Polícia Militar apurou que o jovem tinha desavenças anteriores e já havia recebido ameaças de morte. A região possui câmeras de monitoramento, mas, até o momento do registro da ocorrência, os policiais não haviam conseguido acesso às imagens.

O corpo foi removido pelo rabecão da Polícia Civil para o Instituto Médico-Legal (IML). O suspeito não foi localizado. Uma testemunha o descreveu como um homem branco, magro, com aproximadamente 1,75 metro de altura e com luzes no cabelo. Segundo o relato, ele não seria morador da região.

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O caso será investigado pela Polícia Civil.

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