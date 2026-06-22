Minas: bebê de 28 dias é encontrado morto dentro de casa

Um recém-nascido de 28 dias foi encontrado morto na manhã desse domingo (21/6), no bairro Jatobá, em Rio Acima, na Região Central de Minas Gerais.

Segundo o boletim de ocorrência, os militares foram acionados por volta das 10h para atender uma ocorrência envolvendo uma criança sem sinais vitais. No local, a mãe do bebê, uma mulher de 26 anos, relatou que havia amamentado o filho por volta das 5h e, após colocá-lo para arrotar, o deitou novamente ao seu lado para dormir.

De acordo com o relato, ao acordar por volta das 9h, ela percebeu que o recém-nascido não respirava e notou um pequeno sangramento na boca da criança. A mulher afirmou que entrou em contato imediatamente com a própria mãe e buscou ajuda junto ao Hospital Municipal de Rio Acima.

Os policiais fizeram contato com uma enfermeira da unidade de saúde, que confirmou que o bebê já chegou ao hospital sem vida.

Conforme o sumário de alta hospitalar, a criança nasceu em 24 de maio deste ano no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, em Nova Lima.

A mãe informou ainda que, no dia 19 de junho, procurou atendimento médico para o filho em uma unidade de saúde do bairro Jatobá porque o bebê apresentava tosse. Segundo ela, um funcionário informou que a criança não seria atendida por ainda não possuir registro civil.

Ainda conforme o relato, o recém-nascido não havia sido registrado porque um homem apontado como suposto pai solicitou a realização de exame de DNA, cujo resultado ainda não havia sido disponibilizado.

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A perícia da Polícia Civil compareceu ao local, segundo o registro policial, não foram constatados sinais ou indícios de violência no corpo da criança. Por determinação do delegado de plantão, a mãe foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. As causas da morte serão apuradas pela Polícia Civil.