A sorte em BH: Quina de São João já fez 6 milionários na capital

A Quina de São João, um dos sorteios mais esperados do ano, movimenta as casas lotéricas em todo o país. Desde sua criação em 2011, o concurso especial celebra as festividades juninas e já distribuiu prêmios para diversas cidades brasileiras, incluindo apostas de Minas Gerais.

Prêmio recorde não acumula

Neste ano de 2026, o concurso 6462 sorteará um prêmio estimado em R$ 260 milhões no próximo domingo (28), o maior valor da história da modalidade. A principal característica da Quina de São João é que o prêmio não acumula.

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Isso significa que, se não houver acertadores na faixa principal com cinco números, o valor é dividido entre os que acertarem a quadra, de quatro números, e assim por diante. A chance de haver um ou mais milionários é, portanto, garantida.

Como apostar

Para concorrer, basta marcar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal Loterias Caixa até as 22h de sábado (27/6). Para bolões oficiais, o prazo se estende até as 13h de domingo (28/6).

A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3,00. O sorteio será realizado às 14h de domingo. A expectativa é alta entre os apostadores, que sonham em transformar suas vidas com o prêmio milionário.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria