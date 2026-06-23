Quina de São João: R$ 260 milhões em jogo e prêmio não acumula

A Quina de São João de 2026 está com as horas contadas para entregar seu prêmio recorde, estimado em R$ 260 milhões. O concurso especial não acumula, o que significa que o valor será pago de qualquer maneira.

O sorteio acontece neste domingo (28/6), a partir das 14h, no no Centro de Tradições Nordestinas (CTN) em São Paulo. A transmissão ao vivo poderá ser acompanhada pelo canal da Caixa no YouTube e também pelas redes sociais das Loterias Caixa.

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Como apostar?

As apostas podem ser feitas até as 22h de sábado (27/6) para jogos simples e até as 13h de domingo (28/6) para bolões. Os jogos podem ser registrados em qualquer casa lotérica do país, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal Loterias Caixa online. Para jogar, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante.

A aposta simples, com 5 números, custa R$ 3,00. O valor aumenta conforme mais números são marcados, o que também eleva as chances de ganhar.

Por que o prêmio não acumula?

Diferente dos sorteios regulares, a Quina de São João se não houver ganhadores na faixa principal (5 acertos) na Quina de São João, o prêmio é dividido entre os acertadores da segunda faixa (4 acertos) e assim por diante. Essa regra garante que a bolada terá um ou mais donos no dia do sorteio.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.



*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria