Os 5 maiores prêmios já pagos na história da Quina; veja valores

Com prêmios que frequentemente alcançam valores milionários, a busca pelo resultado da Quina movimenta apostadores em todo o país. O valor enche os olhos, mas a história da loteria mostra que essa cifra pode ser muito maior, com recordes de premiação que superam com folga a marca de R$ 200 milhões.

A maioria dessas fortunas foi entregue nos sorteios especiais da Quina de São João, que ocorrem anualmente em junho e se tornaram um marco no calendário de loterias. Esses concursos se destacam por não acumularem, o que garante prêmios vultosos mesmo que ninguém acerte as cinco dezenas.

Esses eventos mobilizam milhões de brasileiros que sonham em mudar de vida. As boladas já foram distribuídas por diversas regiões do país, mostrando que a sorte não escolhe endereço. Relembre os cinco maiores valores já pagos na história da modalidade.

Os 5 maiores prêmios da história da Quina

R$ 229,9 milhões: O maior prêmio da história da loteria foi pago na Quina de São João de 2024, no concurso 6.462. A bolada foi dividida entre três apostas de Gouveia (MG), São José do Rio Preto (SP) e Viamão (RS), com cada uma faturando mais de R$ 76,6 milhões. R$ 216,7 milhões: A segunda maior premiação ocorreu no concurso 6.172, da Quina de São João de 2023. O valor foi dividido entre oito apostas de cidades como Itabuna (BA), Anápolis (GO), Belo Horizonte (MG) e Jaú (SP), rendendo mais de R$ 27 milhões para cada bilhete. R$ 204,8 milhões: Em 2021, o concurso 5.590 da edição de São João também fez oito novos milionários. Cada ganhador levou para casa um prêmio superior a R$ 25 milhões. As apostas vencedoras foram registradas em locais como Manaus (AM), Pinheiro (MA), Avaré (SP) e Vila Velha (ES). R$ 198,5 milhões: O sorteio especial de São João de 2025, no concurso 6.785, pulverizou a premiação entre dez apostas. O prêmio garantiu cerca de R$ 19,8 milhões para cada ganhador de estados como Bahia, Ceará, Rio de Janeiro e Santa Catarina. R$ 195,9 milhões: No ano de 2022, o concurso 5.881 distribuiu o prêmio entre 11 apostas. Com mais ganhadores, o prêmio individual foi de aproximadamente R$ 17,8 milhões. Os sortudos eram de estados como Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná e São Paulo.

Por que a Quina de São João paga mais?

Os maiores valores da Quina estão concentrados nos sorteios especiais de São João por uma razão simples: o prêmio principal não acumula. Se ninguém acerta os cinco números, o valor é dividido entre os que acertam quatro dezenas (a quadra) e, se necessário, assim por diante.

Ao longo do ano, uma parte da arrecadação de todos os concursos regulares da Quina é reservada para compor o prêmio do sorteio especial de junho. Esse mecanismo de acúmulo garante que a bolada seja sempre muito atrativa, independentemente do resultado dos sorteios anteriores.

