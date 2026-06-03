Quina 2026: Estratégias e dicas para aumentar suas chances de ganhar

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A Quina é uma das loterias mais populares do Brasil, conhecida por seus sorteios frequentes, que ocorrem de segunda-feira a sábado. Em 2026, a atenção dos apostadores se volta especialmente para o mês de junho, com a proximidade da Quina de São João, um dos concursos mais aguardados do ano.

Como jogar na Quina

Para apostar é simples: basta escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Ganha prêmios quem acertar 2 (Duque), 3 (Terno), 4 (Quadra) ou 5 (Quina) números. Quanto mais dezenas você marcar, maior o valor da aposta e, consequentemente, maiores as suas chances de ganhar.

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Fique de olho: Quina de São João 2026

Um dos momentos mais importantes para os jogadores em 2026 é o sorteio especial da Quina de São João, que acontece no dia 28 de junho. A principal característica deste concurso é que o prêmio principal não acumula. Se não houver ganhadores com 5 acertos, o valor é dividido entre os acertadores da quadra e assim por diante.

Modalidades e estratégias para aumentar suas chances

Bolão Oficial

Participar de um bolão é uma forma inteligente de aumentar as chances de ganhar, pois permite fazer apostas com mais números dividindo os custos. Os bolões oficiais da Quina têm preço mínimo de R$ 15,00, e o valor de cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. Você pode comprar cotas de bolões organizados pelas próprias casas lotéricas (com cobrança de tarifa de serviço de até 35%) ou montar o seu diretamente no volante com amigos.

Surpresinha e Teimosinha

Se estiver em dúvida sobre quais números escolher, a "Surpresinha" permite que o sistema escolha as dezenas de forma aleatória para você. Já nos concursos regulares da Quina, a "Teimosinha" permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Nota: A Teimosinha não se aplica ao concurso especial da Quina de São João.

Informações práticas: horários e apostas

Os sorteios da Quina são realizados de segunda a sábado, sempre a partir das 20h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada no país ou online, através do site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa, até as 19h do dia do sorteio.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.