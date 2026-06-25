Governo de Minas publica regras para servidores em dias de jogos do Brasil

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O governo de Minas, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), publicou nesta quinta-feira (25/6), regras para jornada de trabalho dos servidores estaduais para os dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. As normas valem para servidores públicos civis, contratados temporários e estagiários da administração direta, autarquias e fundações.

A resolução já está em vigor e foi publicada no Diário Oficial do Estado. Os servidores vão poder alterar o término da jornada de trabalho e antecipar a saída em até três horas antes do início das partidas. O próximo jogo do Brasil acontece na segunda-feira (29/6), às 14h. Assim, pelas regras, os servidores podem sair do trabalho a partir das 11h.

O documento estabelece ainda que as horas não trabalhadas, em decorrência da saída antecipada, devem ser compensadas até 30 de setembro.

Porém, a compensação deve ser previamente autorizada pelo secretário ou dirigente do órgão ou entidade a que o servidor pertencer.

Outra regra determina que a compensação deve acontecer em dias de trabalho presencial e não será admitida nos dias em que os servidores estiverem em teletrabalho, afastados, licenciados, em férias ou qualquer outra situação que impeça o cumprimento presencial da jornada. O servidor que não fizer a compensação pode ter desconto no salário.





Quem continua trabalhando?

As regras da resolução não se aplicam para os serviços de segurança pública, médico-hospitalar e ligados diretamente à doação de sangue, fornecimento e distribuição de hemocomponentes, além das Unidades de Atendimento Integrado (UAIs). Também não poderão sair mais cedo servidores de unidades que prestam outros serviços considerados imprescindíveis e que não possam funcionar com redução de pessoal, a critério das autoridades competentes.

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A resolução ressalta que não há ponto facultativo, redução de jornada, abono de frequência nem dispensa de compensação de horas não trabalhadas. O documento estabelece ainda que o agente público que não cumprir a jornada diária mínima de seis horas de trabalho não terá direito ao pagamento da ajuda de custo correspondente ao respectivo dia.