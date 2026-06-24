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CORRIDA PARA O JOGO

BH registra trânsito caótico pouco antes do jogo da seleção na Copa

Quem se desloca para assistir à partida do Brasil contra a Escócia enfrenta tráfego muito lento na capital mineira

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AC
Alexandre Carneiro
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
24/06/2026 18:42 - atualizado em 24/06/2026 19:17

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Transito na Avenida Afonso Pena, sentido Mangabeiras
Transito na Avenida Afonso Pena, sentido Mangabeiras crédito: Marcos Vieira/EM/DA. Press

Moradores que estão se deslocando para assistir ao jogo da Seleção Brasileira contra a Escócia na Copa do Mundo, marcado para as 19h desta quarta-feira (24/6), enfrentam trânsito muito congestionado em Belo Horizonte. Por volta das 18h, a capital mineira registra diversos pontos de retenção, com fluxo lento. 

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O perfil BH Mobilidade, na rede social X, veiculado pela Prefeitura de Belo Horizonte, alerta para trânsito engarrafado, devido ao grande fluxo de veículos, no Viaduto Oeste até o túnel do Complexo Viário da Lagoinha, na região Noroeste, no sentido bairro.

 

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O trânsito também está lento na Avenida Afonso Pena, nos dois sentidos, e na Avenida Raja Gabaglia, entre a Avenida Barão Homem de Melo e a rodovia MGC-356, também nos dois sentidos: ambas as vias situam-se na região Centro-Sul.

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Já na Avenida Cícero Idelfonso, no Bairro João Pinheiro, na região Noroeste, um veículo com problemas mecânicos causa retenção ao fluxo, com reflexos até a Via Expressa. 

Tópicos relacionados:

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