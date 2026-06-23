Motociclistas recebem equipamentos da PBH para garantir segurança nas ruas

Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Um dos grupos mais vulneráveis no trânsito da capital mineira está recebendo itens de segurança para o transporte nesta terça-feira (23/6), das 9h às 18h, na Rua Goiás, próximo à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), no Centro. A iniciativa da PBH, em parceria com o aplicativo 99, visa preservar a vida desses trabalhadores.

A ação vai disponibilizar 500 capacetes, coletes refletivos e antenas de proteção. Pela manhã, o Estado de Minas esteve no local. Havia filas para conseguir os equipamentos. Paulo Ricardo Saraiva trabalha há quatro anos como motorista de aplicativo e foi buscar os itens. “Não tive nenhum (acidente), graças a Deus. Se der um 'B.O', cortar o pescoço, já era o motociclista. Ajuda muito esses acessórios”, afirmou.

De acordo com dados divulgados pela PBH, em 2026, os acidentes envolvendo motocicletas cresceram mês a mês. Os sinistros sem mortes passaram de 717 em janeiro para 788 em fevereiro e 813 em março.

A gerente de Educação para Mobilidade da BHTrans, Maria Augusta Gatti, destacou a necessidade de, além de proteger os motociclistas, conscientizá-los. "Ao transportar um passageiro, que ele tenha um cuidado, que seja responsável, que entenda as necessidades de respeitar as leis de trânsito e de circulação. Além de conduzir com segurança, pedindo para que o passageiro coloque e afivele o seu capacete, fique com a viseira abaixada”, detalhou a gerente.

Enquanto o aplicativo 99 é responsável pela distribuição de proteções, os órgãos de mobilidade – BHTrans e Sumob – promovem ações educativas como simulações de situações que demonstram o perigo da junção de álcool e pilotagem, além do excesso de velocidade.

“O trânsito é um coletivo, então todo mundo tem que estar ciente das suas obrigações e responsabilidades, pensando sempre nessa divisão do espaço”, afirmou Maria Augusta.

Acidentes com motos só aumentam

No trânsito da capital, o número de motocicletas vem aumentando nos últimos anos. Até o final de 2025, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), a frota da capital contava com 312.527, aumento de 53% em relação há 10 anos.

A expansão da frota é confirmada pelo volume de motos emplacadas em BH. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), em março deste ano foram 2.823 registros, 21,3% a mais em relação ao mesmo período de 2025 (2.328).

Dados do painel de trânsito do Observatório de Segurança Pública da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) revelam que em uma década o número de sinistros com motos na capital subiu 70%. Em 2015, ocorreram 12.464, enquanto foram registrados 21.137 acidentes no ano passado. (Com informações de Melissa Souza)

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro