Batida entre moto e caminhão deixa vítima grave e trava trânsito do Anel

Uma mulher teve ferimentos graves depois de um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na manhã desta segunda-feira (15/6), no Anel Rodoviário de Belo Horizonte. A colisão ocorreu por volta das 10h, no trecho entre as avenidas Carlos Luz e Antônio Carlos, na Região da Pampulha, no sentido Espírito Santo, e provocou congestionamento até o Bairro Alto Caiçaras.

Segundo informações da BHTrans, o motociclista, de 24 anos, e a passageira, de 30, que estava na garupa sofreram ferimentos e precisaram ser socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ambos foram encaminhados ao Hospital João XXIII. A mulher apresentava quadro mais grave.

Por causa do atendimento às vítimas, as duas faixas da direita do Anel Rodoviário precisaram ser interditadas. Apenas uma faixa permaneceu liberada para o trânsito, enquanto agentes da BHTrans orientavam os motoristas a utilizarem a pista marginal como desvio.

O acidente causou reflexos no tráfego durante o fim da manhã. Motoristas enfrentaram lentidão no sentido Vitória, com retenções até a altura do Bairro Alto Caiçaras.

As circunstâncias da colisão entre a motocicleta e o caminhão não haviam sido divulgadas até a publicação desta reportagem.

A ocorrência foi encerrada às 12h35 e todas as faixas do Anel Rodoviário foram liberadas para circulação.

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O trecho onde ocorreu o acidente está entre os mais movimentados da capital mineira e registra fluxo intenso de veículos pesados ao longo do dia.