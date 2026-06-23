Estreia do Brasil na Copa aumenta volume de vendas nos supermercados

O volume de consumo no varejo de alimentos cresceu 11,4% no dia do primeiro jogo da Seleção Brasileira nesta Copa, disputado em 13 de junho às 19h (horário de Brasília). Os números são do Painel Nacional Alimentar do Varejo da Scanntech Brasil, empresa especializada em soluções baseadas na inteligência de dados.

Diferente da Copa de 2022, disputada no Qatar entre novembro e dezembro, primavera no Brasil, o torneio mundial de futebol de 2026 começou no fim do outono, já no embalo do inverno. Naquela Copa, os últimos jogos do dia eram disputados às 16h (horário de Brasília), enquanto na atual os jogos acontecemà noite. Segundo a análise da Scanntech, isso mudou o comportamento de compra do consumidor.





Enquanto em 2022, quando estava mais quente e os jogos aconteciam mais cedo, a maioria das compras eram feitas no dia anterior aos jogos, desta vez, no primeiro jogo do Brasil, a ida ao supermercado ocorreu no mesmo dia da partida. Isso fica mais evidente quando se leva em consideração a véspera do jogo coincidiu com o Dia dos Namorados, data que vários casais celebram em casa. Contudo o aumento no consumo no dia 12 de junho foi de apenas 1,3%.



Já as temperaturas mais amenas influenciaram o que o consumidor colocou no carrinho. A maior alta registrada no consumo nesta data foi do amendoim (+77,9%), seguido pelo milho para pipoca (+54,4%). Apesar de a pesquisa tratar esses produtos como petiscos, as festas juninas também podem ter incentivado esse consumo. Já outros produtos que se destacaram os tira-gostos para acompanhar o jogo: pipoca pronta (+48,4%), salgadinhos (+22%) e mix de nuts (+19,9%).



No dia do primeiro jogo do Brasil houve também aumento no volume de vendas de alimentos que exigem algum preparo, como salgados congelados (+34,5%), batata congelada (+31,5%) e sobremesa para preparar (+27,3%).

Mesmo com o jogo às 19h, teve churrasco, indica o incremento de 44,9% de venda de churrasqueiras e acessórios. O acendedor teve alta de 23,1%. No entanto, os números sugerem que esse churrasco foi mais comedido, uma vez que a venda de carnes bovina e suína in natura avançou 2,5% e 1,7%, respectivamente, enquanto o pão de alho teve alta de 73,8% e a linguiça avançou 7,9%.

Entre as bebidas, o consumo de cerveja cresceu 18%, perdendo para os drinks prontos, que avançaram 39,4%. O gelo também mostrou relevância, com crescimento de 31,5%. Entre as bebidas não alcoólicas, o energético cresceu 20,5% e o refrigerante 6,9%.

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Mesmo com o monitoramento sendo feito no varejo alimentar, a análise apontou aumento na venda de dispositivos eletrônicos no dia do jogo nesses estabelecimentos em 162,3%, enquanto os dispositivos de áudio e vídeo cresceram 153,1%. Ou seja, teve gente comprando televisão no próprio dia do primeiro jogo do Brasil.