Vai receber a restituição do IR? Veja como fazer o dinheiro render

Milhões de brasileiros estão prestes a receber o segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2026. A consulta foi liberada nesta terça-feira (23/6) e o pagamento ocorrerá no próximo dia 30 de junho. Com esse dinheiro extra que está a caminho, a dúvida que fica é: qual o melhor caminho a seguir?

Considerado o maior lote da história em número de contribuintes, sendo 9,5 milhões de pessoas contempladas com R$ 16 bilhões em créditos, a restituição representa uma oportunidade para organizar as finanças.

O valor pode ser um alívio para quem está no vermelho ou o empurrão que faltava para começar a investir, e a decisão depende do momento de vida e do planejamento financeiro de cada um. Para ajudar nessa escolha, listamos cinco destinos inteligentes para o dinheiro da restituição.

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1. Priorize a quitação de dívidas

A primeira recomendação para quem tem pendências financeiras é usar o dinheiro para quitá-las. A prioridade deve ser para as que possuem juros mais altos, como o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial, pois livrar-se desses débitos é fundamental para a saúde financeira.

Os juros pagos nessas modalidades superam, na maioria das vezes, o rendimento de qualquer aplicação. Portanto, eliminar essa despesa é, na prática, o melhor "investimento" que você pode fazer com o valor recebido.

2. Monte ou reforce sua reserva de emergência

Se as contas estão em dia, o próximo passo é garantir a tranquilidade para o futuro. A reserva de emergência é um valor guardado para cobrir imprevistos, como uma despesa médica inesperada ou a perda de emprego, sem que você precise se endividar.

O ideal é que essa reserva cubra de três a seis meses do seu custo de vida mensal. O dinheiro deve ficar em um investimento seguro e de alta liquidez, ou seja, que possa ser resgatado rapidamente, como o Tesouro Selic ou um CDB com liquidez diária.

3. Comece a investir pensando no futuro

Para quem já está com as contas em dia e a reserva de emergência montada, a restituição pode ser o pontapé inicial para construir patrimônio. O mercado oferece diversas opções para diferentes perfis de investidor, desde os mais conservadores até os mais arrojados.

Aplicações como Tesouro Direto, CDBs, fundos de investimento ou até mesmo ações podem ser boas alternativas para fazer o dinheiro render e ajudar a alcançar objetivos de longo prazo, como a aposentadoria ou a compra de um imóvel.

4. Antecipe metas e objetivos de curto prazo

O dinheiro da restituição também pode acelerar a realização de um sonho que já estava nos seus objetivos. Pode ser a entrada para a troca do carro, o valor que faltava para uma viagem planejada ou o pagamento de um curso de especialização.

Usar o recurso para concretizar uma meta de curto ou médio prazo traz uma sensação de realização e motiva a continuar com um bom planejamento financeiro.

5. Invista em você ou na sua casa

Nem todo investimento precisa ser financeiro. Usar o dinheiro para cuidar de si mesmo ou do seu lar também é uma forma de fazer o valor render em qualidade de vida. Pode ser um tratamento de saúde, um curso para desenvolver uma nova habilidade ou uma pequena reforma em casa.

Essas melhorias podem trazer bem-estar e até mesmo valorizar seu patrimônio ou sua carreira no futuro, mostrando que o dinheiro foi bem empregado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria